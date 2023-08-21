勤美璞真月租金60萬 創實價新高紀錄

新實價登揭，大安森林公園豪宅「勤美璞真」今年7月24樓戶以月租金60萬元出租，創下台北豪宅實價租金最高總價紀錄。

根據實價登錄顯示，過去台北豪宅最高租金總價，包括大直水岸豪宅「西華富邦」、「文華苑」等過去都曾有單戶月租超過50萬元的租案，其中過去曾以52萬元創下台北豪宅月租金最高紀錄的「文華苑」5樓戶，今年續租租金實價揭露為52.5萬元，不過這個租金沒多久即被「勤美璞真」打破。

過去「勤美璞真」即傳出曾有單戶月租金達60萬元、實價並未揭露，不過此次則是首次該社區有官方實價揭露的租賃案。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「勤美璞真」為大安森林公園首排豪宅，過去即因曾傳出每坪300萬元交易，驚動前央行總裁彭淮南，後續豪宅成交價還因此有了300萬豪宅天花板的不成文規定。而近年「勤美璞真」成交相當稀少，最高單價在2015年時創下的每坪202萬元，不過近年豪宅身價翻漲，行情勢必在每坪200萬元以上，以此估算，豪宅的租金收益率在2％以下。

陳炳辰表示，目前大環境不利房市，尤其豪宅總價高，資產族群不輕易曝險布局，而在有閒置的豪宅屋主等待買方時，可能以租代售來賺些小利，也可分攤管理費、水電費等費用。

至於租客則包含如企業租賃為招待所、高階主管或海外主管使用，又或是層峰人士因個人需求而自用，在國內房價偏高，包括豪宅稅、私法人許可制等政策又限制買氣，或也使高端族群以租代買的需求增加。

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