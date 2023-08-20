同區不同價 這3蛋華區新建案開價低於行情

台北市高房價早已司空見慣，但根據市調機構調查，北市同一行政區會因路段、生活圈、環境的不同，新案房價低於行政區行情，即使以最精華的蛋黃區大安、松山、信義區來看，有多筆近二年進場的預售案開價、成交價低於行政區行情，信義區甚至有預售案成交價為8字頭。

根據住展雜誌調查統計，北市大安區今年7月線上預售屋建案平均開價161.2萬元／坪，平均成交行情為146.5萬元／坪；2018年7月進場位於通化街的「大安富筑」，每坪開價135~140萬元，目前有五筆實價交易紀錄，平均成交單價為128萬元；另2020年底進場位於敦南街的「敦南琴朗」，每坪開價142萬元，目前已有20筆實價交易紀錄，平均成交單價為132.1萬元；而今年4月才進場位於樂業街的「大安文樺」，每坪開價115~125萬元，目前有三筆實價交易紀錄，平均成交單價為108.7萬元。

北市松山區7月線上預售屋建案平均開價141.2萬元／坪，平均成交行情為127.1萬元／坪。去年6月進場位於南京路五段的「詠綸湛」，每坪開價130萬元，目前已有三筆實價交易紀錄，平均成交單價為118.5萬元；去年8月進場也是位於南京東路五段的「和風悦」，每坪開價99~138萬元，目前尚未有實價交易紀錄；至於今年4月才進場位於復興北路的「伊邸」，每坪開價110~120萬元，目前有12筆實價交易紀錄，平均成交單價為117.4萬元。

在北市信義區方面，7月線上預售屋建案平均開價115.8萬元／坪，平均成交行情為107萬元／坪。2020年開賣位於吳興街的「信義CASA」，預計今年底完工，該案每坪開價89~105萬元，目前有27筆實價交易紀錄，平均成交單價為83.9萬元；而今年3月進場位於嘉興街的「樂揚映白」，每坪開價約110~120萬元，目前已有16筆實價交易紀錄，平均成交單價為104.8萬元。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北市豪宅單價動輒超過200萬元，加深民眾對北市寸土寸金、房價居高不下的印象，但事實上，蛋黃區內地段價差頗大，像是吳興街底的小宅案，開價不到信義計畫區內豪宅的一半，不過一分錢一分貨，相較信義計畫區街廓完整、百貨林立，吳興街600巷一帶較近山區並距離捷運站有一段距離，環境質感常被視為抗性。

成采錡認為，接下來北市蛋黃區內新案房價價差有望縮小，因為都更危老重建盛行下，近年北市相對低價路段預售建案價格漲幅格外明顯，如過往被視為相對低價區的臥龍街，隨著知名建商進場整合老屋都更，日前區域預售建案開價天花板便頂過百萬大關，實際成交價更站穩9字頭。

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