高雄3飯店熄燈 建商搶進推案瞄準這族群

高雄民間素地少，近年陸續已有3家老牌飯店熄燈，隨後被建商收購土地推案。遠雄房地產進軍高雄房市，將原本三民區人道國際酒店買下後，拆掉原建築體打掉重練，推出「峰蘊」首購、首換案，2個多月潛銷以來，已賣出100餘戶。

51年歷史的高雄華王大飯店2019年熄燈後，被建商買下，整棟拆除後，推出位於愛河灣預售案「港灣1號院」，規畫地上37樓、地下6樓，將成為當地地標。高雄國賓飯店走過41年，今年1月31日關門，已申請通過危老重建，計畫興建2棟住商大樓，其中1棟樓高58層，將成高雄第3高樓。

高雄人道國際酒店則在2021年底熄燈後，由遠雄房地產買下，2023年推案「峰蘊」。遠雄行銷副總許文宗指出，2021年在三民區推出「琢蘊」後，深耕三民區房市，觀察到有4成買家為三民區在地人，其中客群為中小企業、醫生占比高。

許文宗指出，「峰蘊」526戶、規畫25至45坪，總銷100億，5月潛銷以來已賣100戶，每坪開價落在45～52萬元，瞄準首購、首換市場，因此總價約為1000萬到2500萬左右，目前觀察逾9成都是自住買盤。

許文宗分析，三民區連年穩坐高雄全市房地產交易量的前3名寶座，而出色交易量數字的背後，就代表著該三民區內房地產「好買、好賣」的特性，加上三民區人口基期高，人口總數名列高市歷年人口數前3名，而市區工作機會與學區多，不少有就近上班或就學需求的自住家庭，仍傾向就近住在蛋黃區，因而支撐基本買盤。

（中時新聞網之房產網 柯宗緯）