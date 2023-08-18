公車之王沿線撿便宜 這路段3字頭最親民

有「公車之王」美譽的307公車，是大台北地區車班最密集、運量最多的公車路線。永慶房屋根據307公車行經路段，觀察其房價凹陷區前五名，新北市中和區員山路3字頭房價最為親民！而景平路以45萬元的平均單價，不僅有307公車路網，還有鄰近捷運站優勢，CP值相當高！

交通的便捷程度是許多民眾找房時的首要條件，因此在雙北地區往往有著「逐捷運而居」的房市現象。但除了捷運之外，若是住家附近擁有雙北市密集、多車次的公車站點，也是交通上的一大利多。其中，素有「公車之王」美名的307公車，不僅橫跨雙北許多重要商業、辦公等人口密集區域，板橋車站、台北車站、南京復興一車可達；尖峰期間4-6分鐘的密集車班間距，更是堪比捷運。也因此，沿線房市也成為在意交通便利的購屋族撿便宜的好選擇。

永慶房屋根據近一年實價登錄資料，在307公車路線行經路線中，統計周遭房價最便宜的前五名路段。其中房價最親民的路段由中和區的員山路勝出，住宅單價38.1萬元，是307公車路線中唯一的3字頭。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，員山路是中和地區開發相對較早的區域，區域內可開發素地不多，多為中古屋，因此房價相對周邊路段便宜；但周遭生活機能完整，傳統市場、生鮮超市一應俱全，也有員山公園、嘉穗公園等綠地，是預算有限的民眾，可以選擇的實惠購屋區段之一。

另外值得分享的是第四名景平路，是房價最低前五名中，唯一鄰近捷運站的路段。陳金萍分享，在307公車行經的景平路路段，周遭住宅平均單價為45.7萬元。房價不僅相對實惠，又鄰近環狀線的中和捷運站，一「車」可直達板橋、大坪林、西門町、台北車站、台北小巨蛋，交通可說是相當便利。在生活機能上，該區域也相當完整。家樂福、好市多、燦坤等大型賣場就在捷運站附近，沿著景平路往南，枋寮傳統市場、中和綜合運動場、區公所、中和國小也在步行範圍之內。