同名不同命！這個帝寶又慘賠破千萬

知名台中賠售豪宅「台中帝寶 」今年交易仍傳噩耗，25樓戶112.7坪的物件賠售慘烈，今年2月以3900萬元脫手，單價36萬元，而在2016年購入時的價碼為5285萬元，單價為50.9萬元，一賠賠掉了1385萬元，雖不及先前爆出23樓戶曾賠售1548萬元，也算次慘。謄本資料顯示，買賣方均為自然人，而買方此次並未貸款購置，算是相當划算的一種表達。

591房屋交易網新聞公關組副主任畢務潔表示，位於台中市豪宅聚落七期重劃區的「台中帝寶」，屋齡屆7年，樓高35層樓、共計132戶，規劃百坪傳統大坪數豪宅，全石材打造，坐落七期繁華的新光三越、大遠百商圈。

不過此社區紛傳賠售案例，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，還是不脫早期買貴了，2016一批交屋來到單價5字頭，開始歷經首波房地合一稅，買氣急凍，當時七期豪宅皆見交易量窒息，其後則陸續有其他更具話題的競品興起，都成為價格抗性。且此社區有單面臨路，出入口車流量大的壅塞問題，又再蒙塵。

更值得注意的是，新聞披露2022年初傳出興建持有方，曾破盤出清一批單價約30萬元上下的量體，形同下修行情，而屢傳賠售消息，也演為如今多在3字頭的行情水位。

另外，陳炳辰指出，此次價碼落至非豪宅門檻，傳出買方雖無貸款，稍嫌浪費了非豪宅可多貸款的成數，但倒也免於持有稅上以豪宅標準計算，不過由於現況包括持有多戶的貸款限制，以及利率偏高，加上銀行對於放款購屋也較謹慎，若有相關顧慮，兼之不少富人們也有去化現金需求，不貸款購屋實也並非罕見。

（房產網 葉思含）

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