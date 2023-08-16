經濟疲軟+打炒房 北市豪宅交易衰退逾七成

經濟前景不明+打炒房政策影響 北市豪宅衰退幅度驚人

受到全球經濟景氣疲軟、再加上《平均地權條例》新法限制私法人購置住宅的影響，使得台北市豪宅市場受到嚴重衝擊。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計2021上半年和2023上半年，台北市各行政區總價超過7,000萬元的住宅與華廈的交易量變化，發現內湖區豪宅市場萎縮最多，減幅高達87.5％，直逼9成。

觀察台北市整體豪宅交易量變化，在2021上半年就有高達335件的交易量，平均一天就有將近2件豪宅交易，然而到了2023年，台北市豪宅交易量歷經半年仍未滿百，驟降71.3％。

其中萎縮最明顯的「內湖區」，減幅更高達87.5％，從2021年上半年的48件交易量掉至個位數。其餘的前四名萎縮幅度最高的行政區，減幅也都在6成以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2023年全球景氣相對低迷，不如2021年暢旺，再加上全球面臨通膨壓力，各國紛紛升息因應，整體經濟前景趨於保守，連帶使得高總價的豪宅市場出現明顯萎縮。除此之外，今年《平均地權條例》上路後，私法人購置住宅將採許可制。過去常以公司法人名義進行購買的豪宅市場，勢必再受衝擊，豪宅交易量的大幅萎縮，並不難料見。

在經濟前景不明和新法限制下，豪宅市場已成個案表現。分析2023上半年的豪宅交易狀況，前四名豪宅社區撐起台北市13.5％的豪宅交易量。其中交易量第一是位於松山區的「潤泰敦峰」，而「吉美大安花園」、「冠德信義」、「頂高豪景」則分別以3筆交易量並列亞軍。

延伸閱讀

少子化爆包租公逃命潮 專家：這幾區準備下車

台房價會崩？網曝房價唯一天敵是「它」

桃園十大親民熱門購屋路段 這區占4成

建案賣不動 順銷建案H1大減6成 這裡最慘