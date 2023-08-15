台房價會崩？網曝房價唯一天敵是「它」

美國生產者物價指數（PPI）超預期引起市場對升息擔憂，加上中國大陸房地產暴雷，資金慌忙避險，台股短線也受牽連，昨（14）日崩逾200點。有網友好奇，若股市崩到1萬點以下，房市下半年是否有崩盤機會。不少鄉民看到都表示，股市崩盤，資金反而會流進房市推高房價，只有戰爭能讓房價崩盤；更有人直言，現在講崩到1萬以下真的很無知。

昨日受國際多項利空消息衝擊，台股大跌207.59點，以16393.66點作收，除了連續5日收黑，還一舉創今年第9大跌點。PTT上有網友以「股市如果崩盤 房市一起崩嗎？」為題發問，該網友表示，若股市崩到1萬點以下，是不是要賣房求榮、準備彌補融資追繳萬箭齊發了嗎？此外，他想知道下半年房市有沒有崩盤的機會。

根據歷史經驗，大多數網友都認為，「股市崩錢當然往房市避險，當然噴啊」、「去年演給你看過了，你說呢」、「台灣房價成長就是數學的絕對值，沒有負的」、「去年股市跌到萬二時，全國的蛋殼區蛋白區都聞風不動，有些地方（e.g.，台中、新竹）的蛋黃區還在繼續漲呢 懂？」；另有網友表示，「除非戰爭，不然房價不管什麼就是漲」、「房子只會緩漲怎麼可能崩，除非戰爭」、「現在講崩到一萬以下的，除了無知我不知道還有什麼形容詞」。

有網友獨立發文回應表示，中美日韓房價崩盤的原因都是貸款氾濫炒房，但台灣人相對保守，都叫人別All-in、別貸款炒股，如果有錢人都低槓桿，房價過高又沒人買，頂多房子晾在那邊放著，資金多不急著賣，怎麼崩盤；該名網友認為，只要台灣人繼續保守不搞衍生性金融商品，繼續買儲蓄險，房價就不會崩。

不過，也有人認為應該當心，「有機會，本魯大學時股市漲到12682，房價也跟漲一波，後來無量下跌，房價也有往下一段」、「利用房貸玩股票的人應該不算少數，槓桿開得大的真的要小心就是了」、「會，很多人借房貸出來玩股票的」。

（旺得富理財網 李澍）