北士科房價外溢 這沿線新案開價頻創高

受惠北士科園區新案單價站穩百萬大關下，房價外溢效益已擴展至北投紅線沿線，包括唭哩岸、奇岩、北投站近期進場新建案每坪開價站上9字頭，紛紛創下周邊區域新高，儘管如此，買氣並不差，北投目前已成為北市全區房市最熱的行政區。

北投士林科技園區地理上鄰近北投、天母等生活圈，交通方面則有淡水線的明德、芝山及士林站。北士科全區面積達94.38公頃，為30多家建商插旗的兵家必爭之地，去年初首發案「家居璽玉」及「華固文臨」初試啼聲後，每坪成交單價即跳空直接站上三位數。

觀察北士科園區的房價走勢，目前區域新高為「國泰雍萃」，每坪開價125~135萬元，該案目前實價有91筆交易紀錄，平均成交單價約120萬元，最高成交單價為頂樓26樓的132.7萬元。「華固上文林」目前實價有61筆交易紀錄，平均成交單價約118萬元，最高成交單價為頂樓25樓的128萬元。

另外，「樸園璞開石」目前實價有35筆交易紀錄，平均成交單價約113萬元，最高成交單價為23樓的128.3萬元。「宏普陽明」每坪開價109~122萬元，目前實價有76筆交易紀錄，平均成交單價約106.7萬元，最高成交單價為12樓的110.5萬元。

受惠北士科園區新案成交單價站穩百萬大關下，房價外溢效益已擴展至北投紅線沿線，今年第二、三季進場的新案，包括唭哩岸站周邊的「夏沐時」，基地面積301.84坪，樓層規劃為一棟地上13層、地下3層建築，共有53戶住家，坪數規劃為二房16~23坪、三房30~32坪，每坪開價89~99萬元，創該區域開價首度突破9字頭的紀錄。

另外，奇岩站奇岩重劃區內的「長耀四季」，樓層規劃為二棟地上9層，地下3層建築，共有66戶住家，1戶店面，坪數規劃一房18~20坪、二房24~26坪、三房32~36坪、四房51坪，每坪開價91~96萬元，最高開價96萬創區域新高，而該案已有二筆實價交易紀錄，平均成交價為88.3萬元。

北投捷運站周邊的「嘉磐日光」，樓層規劃為一棟地上20層，地下5層建築，共有98戶住家、6戶店面，坪數規劃三房30~41坪、1+1房20~23坪、3+1房44~46坪，每坪開價90~99萬元，開價同樣創北投捷運站周邊新高。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，相比北台灣其他區域，近期北投紅線沿線新案表現非常突出，不僅開價創新高，銷況也優於北市整體平均，讓北投成為目前北市全區房市最熱的行政區；至於新案開價輪番創高原因，推估是北士科建案百萬成交單價拉抬，加上新案基地多距離捷運站不遠，生活機能條件多能獲得在地客青睞。

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