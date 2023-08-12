房價曾一夕暴跌400萬！他曝16年後現況

一名網友分享，2007年買了1600萬的房子，隔年遇到金融風暴，房價一夕暴跌400萬，所幸這麼多年來一直死撐著，如今16年過去，房價漲成4000萬，他如願提早退休，也忍不住感嘆買房要趁早，引起網友討論，不少人搖頭直呼，投對胎才是重點，畢竟有多少人在30歲就可以存到400萬頭期款買房？

一名網友昨天在臉書社團《匿名2公社》上分享，2007年他存到400萬的頭期款，買了1600萬的房子，結果隔年（2008年）遇到金融風暴，台灣房價暴跌，原本1600萬的房子，跌到只剩下1200萬，當時滿腦子都是完蛋了，只能認命工作死撐著，每個月靠著薪水繳房貸。

原PO表示，他大約在40歲左右退休，而當初買的那棟房子，如今也漲到了4000多萬，目前他已經將房子出租，房貸也差不多還清，真的很感謝努力工作的自己與家人，還有這10幾年來的低利率，讓他可以早早還清房貸，只能說買房要趁早。

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，30歲且無家人支持的狀況下，能成功存到400萬頭期款買房的人絕對是少數，而且如果房子真的跟原PO說的一樣漲價了，那也要賣出去才有賺，因此有人懷疑這根本是房仲的創作文，想鼓勵大家快點買房，另有網友則感慨說，只能說投對胎最重要。

（中時新聞網 何立雯）