爛尾樓再現 錢拿不回？消基會籲應這樣做

近日嘉源建設的北投「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」兩處都更工程皆無法依約完工。很多消費者誤以為發生爛尾樓事件時，消費者可以從價金信託專戶全數取回原本所付的購屋款，但消基會指出，價金信託的剩餘財產恐遭中下游廠商列入受償分配，使消費者能夠退回的價金大幅縮水，造成消費者實質的損害。

消基會說，建案價金信託專戶是為確保價金專用於該建案的建屋開銷（工程款交付、繳納各項稅費及工程所需費用），避免遭賣方挪為其他非建案目的使用，增加無法完工的風險。但很多消費者誤以為發生爛尾樓事件時，消費者可以從價金信託專戶全數取回原本所付的購屋款。

但實際上，依照預售屋買賣定型化契約應記載事項規定，價金信託委託人是賣方（即建商或合建方）而非買方（消費者），消基會呼籲，應把信託擔保的委託人改為「買方」，一旦不幸建商無法依約完工或交屋，這筆價金信託的剩餘財產即可按比例完全退給所有承購戶，不會也不應再將其他中下游廠商的賠償（如管理銷售、廣告行銷、建築師、設計費等費用）一併列入受償分配，使消費者能夠退回的價金大幅縮水，造成消費者實質的損害。

消基會認為，雖然「預售屋買賣定型化契約應記載事項」已經詳列五大履保機制，但管制「價金信託」源頭法規不健全，終也無法防堵建商與建經公司恣意挪用資金，因此，應速定「建築經理業管理條例」才是正本清源之道，而長期應參考德國、法國規定，制定建築業開發（或預售）條例，預售屋應經事先許可制，始得銷售，並納入建商基本資格條件、建築合理規劃、可行之財務計畫審查等條件，以減少可能的爛尾樓事件發生。

（中時 林良齊）

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