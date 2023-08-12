廠辦推案潮來臨 這區指標案總銷上看400億

政策打住不打商，廠辦推案潮來臨！市場百億級指標大案-土城「雲宇宙AI園區」預計將在8月14日上樑！並於近期籌備登場，總銷上看400億元，預料將點燃下半年廠辦市場的戰火。

最近住宅市場在政策壓抑下，呈現低調狀態；不過反觀商辦市場，則相對活蹦亂跳！指標大案動作頻頻。

據住展雜誌調查，這波廠辦案最受矚目的指標案，非中華工程基地逾萬坪的「中工雲宇宙AI園區」莫屬，基地近65快速道路，距捷運頂埔站不遠，規劃273個單位，總可售坪數約8萬坪，採一半銷售，一半出租，預估未來可讓土城工業區增加不少就業機會。

上市營建股中華工程表示，土城「雲宇宙AI園區」位於新北市土城區中山路75號，基地面積達1.6萬坪，總樓地板面積約10.7萬坪 ，承襲陶朱隱園吸碳抗暖的設計理念實行ESG，除了節能減碳規劃外，還藉由5G＋AIoT將智慧建築、智慧工廠、智慧物流導入廠房規劃中，預計8月14日舉辦上樑典禮，第四季開始正式銷售與招租。

中工表示，「中工雲宇宙」穩踞交通樞紐位置，步行15分鐘可至捷運頂埔站，以及三鶯、萬大、板南三線匯聚之捷運永寧站。車程30至40分鐘內可抵桃園、松山雙空港，50分鐘可達台北國際物流港、基隆港雙海港，距國道三號、65快速道路僅5分鐘。絕佳、便利的交通位置，助企業搶占關鍵商機、網羅頂尖人才。

中工表示，「中工雲宇宙」也規畫有超大跨距，達19米X38米超大跨距與無柱設計、160到2,000坪不等可靈活分割或合併的彈性空間、每平方米500至3,000公斤不同荷重選擇以及2.5噸載重貨梯，滿足不同產業各種廠房設置所需，實現企業未來工廠願景。

中工表示，「中工雲宇宙」也將領航ESG新趨勢，結合再生能源和節能設計讓地球永續，規畫34％低建蔽率、78％高綠覆率，落實吸碳抗暖行動；設置太陽能板及中水、雨水回收系統，利用再生能源、促進水資源循環利用；與綠能企業合作，使用其相關產品，幫助綠能產業發展。永續打造中工雲宇宙，逐步實踐吸碳一小步、抗暖一大步的綠色未來。

除了「中工雲宇宙」備受矚目之外，上櫃營建股綠意開發也在土城捷運永寧站周邊，籌備推出最新的廠辦案「綠意永寧1號」，基地逾3,000坪，規劃17層樓地標建築，總共142個單位。

住展雜誌調查也指出，捷運海山站周邊還有勝翔開發廠辦案「勝翔-九鼎」，稍早已正式公開，規劃一層一戶，總戶數9個單位，最小單位約148坪，整棟約1,273坪，開價每坪48～54萬元。

土城原即具有產業聚落優勢，如鴻海電子、正崴精密、億光等指標大廠加持，加上中華工程、國泰人壽、華南金控、長虹建設等上市公司購地搶入，土城精華地段素地已猛現缺貨潮。

土城廠辦市場也逐漸在北台灣崛起，挾著座落在雙北市科技產業樞紐，廠辦價格也較台北市相對親民等競爭優勢，業者認為，未來進駐的企業，將可吸引員工，也提供通勤便利、增加產業聚落綜效，可望產生磁吸效應。

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