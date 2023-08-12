科技園區磁吸買氣 新竹這建案已站上5字頭

平均地權條例修正案最早於2021年12月公布修法迄今，不但未抑制預售新屋的房價漲幅，甚至蛋白區飆得更凶，據專業市調機構統計，新竹寶山為北台灣各行政區修法公布後1年漲幅最高榜首，房價上漲逾8成，至每坪35.5萬元，直追新北市；最近，房價上衝力道未減，「新竹帝寶」最新實價登錄資訊顯示，每坪已站上5字頭的區域新高。

據專業市調機構住展雜誌統計，平均地權條例修正案自2021年底公布後的一年間，北台灣預售新屋最高漲幅行政區，以新竹寶山最狂，受惠2奈米晶圓廠落腳的題材，以及菁華區供給稀缺導致買盤外流，寶山從1字頭，跳升到2022年底的35.5萬元，1年漲幅高達83.9％，傲視北台灣。

其中寶山又以預售新案「宏道新竹帝寶」，成交行情最具指標。

據內政部實價登錄資訊顯示，「宏道新竹帝寶」自去年開賣迄今，已揭露成交價格共395筆，包括華廈、透天等產品在內，每坪成交單價最高達51.9萬元，為112年6月6日成交，戶別為H1棟的2樓，成交面積為36.41坪，總價為1,764萬元。

此外，實價登錄資訊顯示，「宏道新竹帝寶」華廈和透天，每坪成交單價，幾乎都落在4字頭。

建商愛山林建設指出，「宏道新竹帝寶」基地廣達18萬坪，全案共由44塊基地組成，第一期總銷170億元，現在已售戶數，遠超過已實價登錄揭露的戶數，全案總銷逾千億。由於採低密度開發，也挹注許多科技新貴青睞的軟硬體規畫，因此搏得竹科人的青睞。

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