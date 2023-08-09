北市H1租金單價破萬店面 最貴都在這商圈

揮別疫情，國際觀光客陸續回流，知名的西門町商圈也逐漸恢復榮景！根據實價資料顯示，台北市今年上半年租金單價破萬元的店面已有9筆，且單價前7名都位在西門町商圈，其中最新一筆租金單價萬元交易，是6月出租的武昌街二段1樓加地下室店面，每月租金約21.8萬元，單價10,851元，第三年開始月租則調整為22.4萬元，由伴手禮業者承租。

台灣房屋西門特許加盟店表示，西門町商圈歷經疫情的慘澹時期，最嚴重的2021年三級警戒期間，許多以觀光客層為主的業者不敵虧損，紛紛收攤退租，導致西門町店面僅剩4~5成的出租率；直到國門開放全面解封，外籍旅客陸續增加，尤其是港澳、新馬客最多，因此從去年開始，業者已陸續開始租店面搶先卡位。

第一建經研究中心副理張菱育指出，疫情期間有些房東配合降租，降幅1~2成，不過隨著疫情淡化，西門町的租金行情逐漸回升至疫情前水準，租客趁機搶先卡位條件好的店面，店面的投報表現也跟著回溫，以成都楊桃冰舊址為例，去年新買家在法拍市場以8502萬元取得該店面產權，今年3月則以每月25萬元出租給伴手禮業者，換算年毛投報率高達3.5%，算是在店面市場中相當亮眼的投資。

觀察實價登錄，疫情前的2019年，台北市租金單價破萬元店面交易，全年僅有4筆，但今年光上半年就高達9筆，高價店面租賃明顯熱絡，其中以飾品專賣店承租的南西商圈店面總價最高，每月租金達85萬元，創實價登錄南京西路的月租總價次高；至於單價最高的店面，則是今年3月由伴手禮業者租下的西門町成都路店面，單價13,982元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，今年台北市萬元級店面租賃交易較疫情前活絡，主要是疫情催化店家洗牌，以往精華店面多半長期經營少有更替，但疫情導致不少店家撤出，增加了近期精華店面在租賃市場的流通性；加上去年底以來，商圈人潮因國門開放回流，服務業迎來復甦，部分業者看好前景積極佈局，尤其具地緣性的店家，對集客力強的店面關注許久，因此遇上難得機會便踴躍出手，使近期高價店面租賃升溫。

（時報資訊 郭鴻慧）

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