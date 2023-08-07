非北北基桃 今年房市最賺黑馬竟是它

今年房市最賺黑馬出爐！房地合一稅成長率「嘉義暴增6成最狂」

今年上半年買賣移轉創5年來新低，房市交易緊縮影響稅收，尤其觀察轉售增值部分課稅的房地合一稅，今年上半年個人的部分年減10.4%，不過，嘉義市、屏東縣、新北市等3個縣市上半年稅收不減反增，其中嘉義市及屏東縣稅收分別年增60.0%、28.7%，房價年成長10.4%、13.8%最為傲人。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，雖然市場交易量走低，買方以自用為主，但房價並未鬆動，買方基於總價考量轉往相對低價區，故嘉義市及屏東縣受惠主力都會區價格排擠效果，且價格基期低，轉售有較大的增值空間。

今年上半年個人房地合一稅破億，且跟去年同期相比成長的有嘉義市1.93億元、年增60.9%，屏東縣3.09億元、年增28.7%，新北市25.57億元、年增0.3%。郎美囡表示，嘉義市及屏東縣主要是價格相對低有補漲之勢，新北市重劃區多，新房或是中古選擇性大，且通勤方便，低價優勢產生磁吸效應。

在房價方面，新北市今年上半年平均房價38.7萬元跟去年相當，年增幅僅0.3%，嘉義市平均房價突破2字頭，今年平均每坪20.0萬元，年增10.4%，屏東縣房價成長最為顯著，今年平均16.6萬元，年成長高達13.8%。

大家房屋屏東公園加盟店店東陳宗慶指出，屏東縣有多項重大建設帶動，交通部分有屏東高鐵站、高屏第二條快速道路，產業方面有屏東科技產業園區、義大休閒產業園區，醫療則有高雄榮總屏東分院。

此外，還有斥資25億的國際棒球場，各項建設發展可期，房價又低於高雄市，且屏東市行車至高雄市中心約40分鐘到1小時，潮州鎮到高雄市僅需半小時，吸引不少來自高雄的買方，目前房市以自用為主，多數是屏東當地的換屋及首購族。

屏東市目前的大樓新案價格也來到每坪35萬上下，價格不輸高雄市外圍地段，郎美囡認為，相對低價區的這幾年具有價格競爭力，卻也隨著新案價格走高，整體房價水位拉高，價格優勢降低，買方反而考慮回歸主力都會區。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，非六都又相較外圍的縣市，買盤多以在地族群為主，但其實不乏資產實力不錯買方，習於在地居住環境，購置多戶或價位稍高的宜居產品，尤其可能相中高總價帶透天物件，買氣與價格穩定走揚，都可能表現在稅額上，不容小覷。

（中時新聞網之房產網 葉思含）