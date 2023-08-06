林志玲2年豪宅再被轉賣 專家：眼光精準

藝人林志玲2016年逢低進場中正區豪宅「力麒南海麒御」，她持有兩年後轉手，獲利了結400萬元。最近在實價揭露中再度出現，屋主持有5年以1.6365億賣出，單價92.7萬元，獲利約265萬。



全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，這次屋主賣的價位並不算亮眼，反倒是林志玲逢低入手，小賺就走，眼光精準。

陳炳辰表示，林志玲可能是因先前在鄰近的「百達富麗」購屋，熟悉中正區居住環境，因而在2016年5月以1.57億元、單價88.4元購置「力麒南海麒御」16樓戶。前一手屋主於2014年買進價格為1.95億元，單價為111.3萬元，賠售3800萬賣給林志玲。

據聞林志玲並未入住，2018年轉手時備註為毛胚狀態。當時她賣出的總價為1.61億元，單價只有89.4萬元，獲利400萬。

名人效應 推升豪宅行情

陳炳辰分析，中正區門牌的「力麒南海麒御」高樓層行情可達單坪百萬元以上，也是鄰近高價宅案的行情。但因坐落地段老宅多，甚至有單坪5、6字頭物件，7、8字頭也能買到不錯的大樓產品。

「這個社區若不是因社區名氣、名人效益，才有市場知名度。否則大多應以習慣在地居住環境的族群為主，較難推升出太高的價位。」

最近一次賣出不錯的價格，是在2021年房市不錯的時間點， 12樓戶以單價102.1萬元、總價1.37億元賣出，賣方持有7年獲利642萬元。他認為，以豪宅來說，並不算好。

平均地權條例 私法人搶搭末班車

他指出，近年房市冷況且環境不明朗，資產族群縮手，願意布局不動產必須是亮點個案，其中，還有不少交易甚至賠售。

陳炳辰分析，該戶在7月平均地權條例上路前，以私法人交易，搶搭免經許可制末班車意味濃。以公司名義持有房產，要是有不動產經營項目，仍有當作公司資產的節稅功能，又去化企業現金，一舉多得。

另外，國內房市仍然短空長多，此戶價格還算低點，未來有抗跌空間。他強調：「高價宅規劃舒適性上，有自住價值，是此次交易可能因素，買方算盤還是打得不錯。」

（彭蕙珍 ）

延伸閱讀

李嘉誠丟深水炸彈、香港新房產竟打7折賣…公司稱「不賺盡不賺多」！背後原因可能是這個

情侶買房登記2人比較好？把第1間房登記女友名下，房產達人揭：共同登記弊大於利4考量

台媒數據誤植「越南十萬房企倒閉」論烏龍一場！越南台商：房市已過谷底，FDI仍暢旺

都不潛水了！預售屋7月三大指標攀升

房屋稅大變革 改按年查核

全國囤房者續創新高 超大戶連九年減少