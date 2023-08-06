建商推案猛 北台灣近1,500億新案亮相

在政策打房措施一波波下，建商推案仍勇往直前衝，根據統計今年第二季全台新案總銷約5323億元，寫下近三年同期新高；而根據住展雜誌調查，北台灣總銷50億元以上指標大案大舉出籠，光7月進場的指標建案總銷就超過400億元，預計下半年還有總計逾1,000億元的指標案蓄勢待發。

據591新建案統計，今年第二季全台新案總銷為5,323.8億元，季減9％、年增26％，寫下近三年同期新高，不只如此，個案數、戶數也較上季成長2~3成。至於房價依舊漲多跌少，目前全台新案平均每坪開價為52.3萬，季增4％，成交均價每坪48.6萬，同樣季增4％。

另外，根據住展雜誌最新調查，北台灣總銷50億元以上指標大案一波接一波出籠，其中在7月已進場銷售指標建案，包括新北土城「金城帝寶2號」總銷高達145億元，目前實價已揭露7筆交易紀錄，平均成交單價58.2萬元；新北林口「CLASSY HOME」總銷95億元，每坪開價53~59萬元；新北淡水「鴻灃COMO」總銷50億元，每坪開價32~33萬元；桃園龜山「丹佛花都」總銷62億元，每坪開價42~45萬元；桃園大園「美術水公園」總銷70億元，目前實價有40筆交易紀錄，平均成交價49.8萬元。合計光7月進場的指標建案總銷就高達422億元。

另外，預計下半年還有總計逾1,000億元的指標案蓄勢待發，包括豐基建設在北市中正區推出總銷100億元「豐基皇居」；富邦建設北市大安區總銷50億元「富邦藝庭」；璞真建設在北市松山區推出總銷約150億元的「勤美璞真-城仰」；國巨投資在新北市三重「都廳大院2」總銷約250億元；璞元建設在新北泰山「築‧滿滿」總銷50億元。

在桃園中壢則有大清建設「大清松勇路案」總銷57億元；桃園大園璟都建設「璟都未來城」總銷50億元；此外，中華工程在新北土城推出廠辦大案「中工雲宇宙AI園區」，總銷高達180億元。

住展雜誌企研室經理成采錡認為，建商不懼打房政策推案仍頻主要有三原因，一是大型建商維持經營步調，持續在剛性需求穩定區塊，推出相對低總價產品；二是新制上路後，市場買氣優於預期，加上前述大型建商指標案銷況熱絡，一定程度鼓舞本來在觀望的業者，啟動推案計畫；三是部分指標建商習慣在工地結構體完成後推案。

此外，央行18個月限期開工一聲令下，日前不少工地也已先開工，今年下半年中央開始囤房稅2.0修法，擬調高建商餘屋稅率，對大型建商來說，提早推案是降低未來成屋庫存的有效方式。

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