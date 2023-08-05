這2處近3成新房變空屋 專家示警5大套牢區

去年第4季全台待售新成屋8萬2307宅，創統計以來新高，但屋齡5年內的新屋空屋率卻高達19.6%，其中以宜蘭縣、金門縣、基隆市、高雄市與台北市等5縣市空屋率最高，每5間就有1間是空屋，購屋時要留意套牢風險；另有調查機構發現，《平均地權條例》修正案上路滿月，7月北台房市由捷運周邊的推案熱區撐場，成交產品仍以低總價小宅為主，天龍國市況依然冷清。

元宏不動產加值服務平台分析，全台屋齡5年內新屋的空屋率高達19.6%，是所有屋齡產品之冠，顯見新屋空置情況嚴重，而全台新屋空屋率最高的5縣市，依序是宜蘭縣28.61%、金門縣27.32%、基隆市25.25%、高雄市23.31%、台北市23.18%，其中宜蘭、金門直逼3成，基隆則是每4間就有1間是空屋。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，待售餘屋多、空屋率高對新屋市場來說都不是正面的訊息，待售新屋餘屋走高，代表買氣不夠讓新屋推案順利去化，而空屋率高更隱含投資客可能過多，恐成潛在賣壓，提醒購屋者在這些區域買房須多加留意，務必盡量買對價格，才可以避免套牢。

此外，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，昨（4）日公布《平均地權條例》修正案上路後，7月首月分數達46.6分，月增3.2分，連2月上升，對應燈號依然為綠燈。

6大構成項目中，呈現「3升、1平、2降」，其中預售屋推案量、來客組數、成交組數分數上升，待售建案個數分數持平，新成屋戶數、議價率分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，7月北台房市由捷運周邊的推案熱區撐場，像是有指標新案公開銷售的土城永寧捷運站周邊，以及有機捷行經的林口新市鎮、龜山A7重劃區、青埔特區等地，人氣、買氣相對穩定，成交產品仍以低總價小宅為主，但有部分業者回饋，通勤月票有助於縮短買方的猶豫期。

至於台北市，整體市況依然冷清，特別是鎖定換屋、置產族的高總價單位，在央行第2戶限貸令牽制下，多數單周成交量難破蛋。新北市、桃園新建案市場較優，業者推案信心增強，有醞釀在8、9月公開新案的動作。

（旺得富理財網 李宗莉）

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