不畏風雨 威京小沈老神在在巡視陶朱隱園

卡努颱風來勢洶洶，全球首座旋轉垂直森林建築台北市信義計畫區「陶朱隱園」，原創者威京總部集團主席、「威京小沈」，今（3）日一大早8點半，就老神在在前往「陶朱隱園」巡視各戶空中花園的喬木、一樓庭院的植栽以及防洪閘門，颱風尚未到達之前早已做好萬全的防颱準備，光是一道電動防水閘門，就足足有6噸重，是台灣第一座超寬、可耐80噸重車通行的電動防水閘門。

今（8）日一早八點半，威京總部集團主席沈慶京就親赴「陶朱隱園」，勘查防颱作業。儘管風雨交加，小沈仍不畏風雨，親自確認防洪閘門的運作，同時檢查植栽防護措施。

在巡視過程中，還有晨跑的鄰居，熱情的跟小沈打招呼。

2001年納莉颱風造成信義區淹水，當時的亞太會館也就是現今的「陶朱隱園」，因為地勢較高，雖然完全未受到淹水影響，但因為現今地球暖化嚴重，所以小沈絲毫不敢懈怠的親自確認防洪閘門運作是否正常。

中華工程表示，「陶朱隱園」的防洪閘門，是台灣第一座超寬、可耐80噸重車通行的電動防水閘門，堪稱經典代表作。由於此閘門有6噸重、尺寸更達寬17公尺、高1.2公尺。

中華工程表示，全案一樓庭園四周，則設置兩道防洪牆（防洪牆、防水閘門），第一道高於道路0.6公尺、第二道高於道路1.3公尺，超過台北市200年防洪高度。

中華工程表示，當時規劃此案即已將氣候變遷可能產生的極端氣候防護設備考慮進去，每戶住戶的帷幕系統均經過國外的風雨測試，空中花園植栽可抗12級以上強風、帷幕落地窗可抗17級以上強風。

中華工程表示，為了因應氣候變遷造成的暖化，「陶朱隱園」更首創住宅有六台風力發電、超量雨水回收以及太陽能板，用心打造防洪、抗強風、強震、吸碳抗暖化的藝術住宅。