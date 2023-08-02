買賣市場易脫手 H1法拍移轉大減18％

雖然近一年多來升息趨勢，但有資金壓力者多能在一般買賣市場脫手，壓抑法拍移轉處於歷史低檔水準。根據內政部公布統計顯示，上半年全國拍賣移轉1,668棟、年減18.6％，創統計以來同期新低，六都僅台南市增加19％，其它五都縮幅都超過16％。

根據內政部統計顯示，反應近年低利環境，自2014年起每年拍賣移轉棟數即低於6,000棟，2021、2022年房市一波景氣熱潮，拍賣移轉棟數更低至僅約4,200棟的歷史低檔水準，即使過去五季以來升息，房貸利率從約1.4％一路上升至逾2％，不過買賣市場熱絡，今年上半年拍賣移轉棟數更較去年同期大減近二成。

大家房屋劃研室總監郎美囡分析，目前五大銀行平均房貸利率破2％，但仍屬於相對低檔，對於高槓桿操作的房貸戶還能支撐；此外，由於房價高漲，有資金壓力者降價出售可在一般買賣市場脫手，使拍賣移轉棟數屢創新低。

法拍移轉低量的現象遍及全台，六都中除了台南增加外，其餘五都均減少，全台21縣市中更有16個縣市低於去年同期，過去幾年房市熱到無貨可賣的新竹縣、市，更雙雙大減五成。

郎美囡指出，政府祭出不動產選擇性信用管制壓縮購地貸款，以及平均地權條例子法修正案火速通過，建商調節推案或轉攻商用不動產，近一年僅有零星個案成為爛尾樓。

值得注意的是，在拍賣移轉一片量縮中，六都中房市交易規模交易規模最小的台南市，今年上半年拍賣移轉188棟，僅次於台北市及高雄市，比起去年同期還增加30棟。

住商不動產台南永康加盟店店東黃明成表示，市場普遍認為先前推案量暴增的區域將引爆建商斷頭潮，然而台南近幾年推案多為資金實力不錯的大建商，小建商盤讓多能順利達成脫手，建案因建商財務周轉不靈遭到法拍的比例低，一次大量流入法拍可能為企業的抵押擔保品。

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