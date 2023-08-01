六都買賣移轉年增 房仲：全年上看28萬棟

根據六都最新公告7月移轉棟數表現，7月移轉主要反映5月下旬到6月市場交易，六都總計7月移轉棟數為1.99萬棟，年增8%，是近5個月以來首度年增率轉正數，主要是去年7月移轉正值疫情嚴峻期間，移轉量少基期低，若以下半年移轉年增率持平推估，全年移轉量應會落在28.5萬棟左右。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第二季移轉棟數年減狀況就開始收斂，7月六都移轉棟數年增率開始轉正，目前市況交易穩定推估，加上去年下半年移轉量已明顯量縮，今年交屋數量也不會少的狀況下，下半年移轉年增率有機會持平或小增，全年要站上28萬棟不是太難，但整體房市仍是投資退場但自用當道。



7月台北市建物買賣移轉棟數2268棟，大致於去年持平，但月減9%；新北市4891棟，新北市以新莊區、新店區、淡水區減少較多，與112年6月相較分別減少237棟、93棟、83棟，分析原因係因7月份新成屋及中古屋移轉棟數均減少所致。



桃園市7月移轉棟數3857棟，年增9%；台中市3880棟，年增12%；台南市1834棟較去年同期持平；高雄市3146棟，年增17%。



曾敬德表示，高雄地區雖然移轉棟數微增，但與科技廠投資訊息應該無關，7月中旬地方政府才證實科技廠投資的消息，即使看到馬上簽約，也不可能在7月就發生移轉，主要影響還是高雄市6月有3600多棟房子完工的第一次登記，未來幾個月區域都會出現大量交屋移轉。

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