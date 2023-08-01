高雄7月買賣移轉棟數年月雙增

台南、高雄7月買賣移轉棟數出爐！今年7月南二都的高雄和台南，表現回溫，其中，高雄7月買賣移轉棟數為3,146棟，月增1.4％，年增17.4％，為近3年來、也是房地合一2.0上路以來，同期新高，而台南7月買賣移轉棟數1,834棟，月增10.1％，年減0.1％，相比去年的1,836棟幾乎平盤，不過，仍為近5年來，也是房地合一2.0上路後最冷的7月。

至於南二都累計今年1至7月買賣移轉棟數，高雄合計為20,429棟，為2021年房地合一2.0上路後新低點，台南合計為12,180棟，為繼2018年的12,584棟，近6年來最低表現。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮1日表示，今年7月高雄主要受交屋潮助攻，表現亮眼，其中，包括楠梓預售大案「銳揚天鵝堡」、橋頭「森遠」及美術館特區預售案「美樹香榭」、三民區預售大案「郡都當代」等新案均有大量交屋，其中，楠梓區靠預售單案就有約300戶交屋量，助攻移轉增亮點，也展現台積電議題受惠區過往的熱絡買氣，反觀台南包括永康、北區、東區等部分熱區有少量交屋之外，主要買氣仍落在中古成屋市場。

她說，7月南二都表現雖略顯回溫，不過，綜觀今年整體市況表現，仍呈量縮價揚，市場雖有升息、打炒房政策干擾，不過，仍有如新青安貸款等優惠政策釋出，有利未來房市交易穩定，而接下來將進入民俗鬼月，傳統習俗會避免交屋、搬家入厝，也可能多少影響買氣及移轉遞延，接續表現仍有待觀察。高雄議題熱區 交屋助攻表現亮眼

高雄7月買賣移轉棟數前三大行政區，三民區以589棟蟬聯寶座，月增58.3％、年增90.6％，年月雙增表現強勁，楠梓區以380棟居次，月增2.7％，年增27.5％，鼓山區以309棟位居第三，月增49.3％、年增104.6％。

台南7月買賣移轉棟數前三大行政區，本月東區以260棟居冠，月增80.6％、年增84.4％，年月雙增表現亮眼，永康區以241棟居次，月增17％，年減2.8％，北區以182棟位居第三，月增68.5％，年增70.1％。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店長洪誌隆表示，目前市場以自住首購及換屋客群為主，因此機能成熟的傳統購屋熱區仍有不錯表現，不過因為案源釋出量少，且屋主對價格仍有一定堅持，買賣雙方價格落差大，買方下不了手，屋主賠不了手，因此形成開價高、成交量低的僵持局面。