平均地權新制上路滿月 中古屋交易不淡

平均地權條例修正案上路滿月，加上進入房市傳統淡季，不過中古屋交易卻淡季不淡，各大房仲業者7月門市交易量普遍未較6月衰退，且高於去年同期一成以上。房仲業者指出，房市在自用當道趨勢下，淡旺季狀況已愈來愈不明顯。

各房仲業者自結7月門市交易狀況，永慶房產集團月增2％、住商機構月減5.9％、中信房屋月增5.7％、台灣房屋月增4.1％；若相較去年同期，約高出2～18％不等。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，7月平均地權條例上路，由於政策討論已經一年，影響力早已發酵，加上政府對於首購房貸等政策仍釋出善意，在自用當道下，7月房市成交最熱的總價帶在1,000～1,500萬元，每四間交易就有一間在這個區間，淡旺季差別愈來愈不明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，打炒房政策陸續推出，房市回歸供需基本面，目前交易以自住首購與換屋需求為主力，在通膨預期下，長期置產族群也有進場跡象，7月看屋量較6月成長約一成。

中信房屋總經理張世宗表示，平均地權條例修法對一般自住買盤影響不大，成屋交易量仍保有動能。不過，下半年仍缺乏強力拉抬房市的利多，而蛋白重劃區的賣壓大，民眾對價格下滑抱有期待，交易量拉抬不易。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府一手打炒房、一手助買房，市場呈現「投資收手，自住出手」，另外資金轉往商用不動產，包括商辦、廠辦和店面等長期收益型產品關注度提高。

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