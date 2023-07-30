房價看回不回 信義房價指數三都攀新高

即使房市買氣急凍、交易量緊縮，房價卻看回不回、穩中攀高。根據最新公布的信義房價指數顯示，第二季全台房價指數為147.11，季增2.3％、年增5.1％，這是過去14個季度以來的第13季上漲，新北、台南、高雄等三都房價都處於歷史新高水位。

根據信義房價指數顯示，從2019年第三季全台房價連續上漲以來，雖然在去年第四季出現下跌，不過今年第一季隨即彈升，第二季甚至超過去年第三季的高點。

以年增率來看，2019年的年增率約3％、2020年約6％、2021年擴大至10％以上，去年前三季高達14％以上，不過近二個季度年增率已降至5％左右，顯示近年高漲的房價，漲幅已明顯趨緩。

各都會區房價指數與上季相較，僅桃園小跌0.1％，其餘全數上漲，其中以新竹季漲5.8％、台南季增5.1％漲幅較高；與去年同期相較，七大都會區普遍高出2.1％～9.3％，以新竹、台南分別年增9.3％、6.8％較高。

整體觀察，房價並沒有鬆動跡象，尤其受惠台北市高房價外溢、自住需求高的新北市第二季房價每坪45.1萬元；過去房價基期相對較低的南台灣二都，台南每坪21.3萬元、高雄每坪24.2萬元，均改寫歷史新高，顯示房價支撐仍然強勁。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年政府陸續以房地合一稅2.0、平均地權條例修正、擴大選擇性信用管制等手段調控房市，自去年下半年起預售市場買氣驟降，建商挑戰區域高價的現象減少許多，在投資買盤陸續退出市場後，整體房市交易量下滑，也壓抑了房價漲勢，不過由於近期股市高檔等因素，賣方對房價期待值高，但追價買盤卻大不如以往，也因此形成「交易量縮、價格高檔盤旋不墜」的現象。

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