首案開價奔4字頭 建商房市新戰區「在這」

打著位於「青埔下一站」口號的機場捷運A20興南站重劃區，已成為大型建商鎖定標的，除推案王寶佳集團已進駐之外，今年下半年上市建商宏普建設也可望推出預計總銷120億元的大案；A20站重劃區首案開價便奔上4字頭，平均成交落在3字頭尾，已向上比價中壢市區，A20站重劃區將成為房市新戰區。

「機捷A20站興南特區」以捷運站點為中心，北至桃園大圳、西側鄰老街溪、東抵新生路、南面生活圈計劃道路，隸屬於南桃園最精華的中壢門牌，為最近市中心之新興重劃區，眼見鄰近的青埔特區高價案成交價飆上6字頭，中壢舊市區近二年進場建案開價已站穩4字頭，看準區域前景可期，各大建商鎖定A20興南站特區，將此區設為未來推案重心，A20站重劃區首案開價便奔上4字頭，平均成交落在3字頭尾。

A20站重劃區第一案是「A20綻」，於2022年末進場銷售，規劃為四棟地上14、15層、地下3層建築，共有246戶住家，15戶店面，住宅格局為21至32坪二至三房產品，平均開價44.5萬元/坪，日前主推二房格局。該案目前實價已有169筆交易紀錄，平均成交單價38.4萬元。

根據住展雜誌調查，A20站重劃區繼首案「A20綻」後，上市建商宏普建設也將推出新案「宏普中豐北路案」，基地逾3,000坪，處商業用地，規劃23層地標型建築，總戶數1,027戶，主力為小單位產品，估計可吸引到不少置產客的目光，據了解該案最快今年928檔期登場。

A20站重劃區中，有待推案的建商以寶佳機構占大宗，旗下合磊、和洲、合遠、鴻廣、和峻、櫻花建設新案陸續取得建照，總量體逾千戶，相當可觀。另外，還有包括有勤樸、宜誠、百川、新宿、高誠、興樹等業者。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，A20興南站重劃區最大優勢是位於「青埔下一站」，地理位置介於青埔與中壢市區之間。也因青埔特區建案成交均價已站穩4字頭，並有單價攀上6字頭的高價成交案例，A20站重劃區能以新案3字頭價位成交，訴求為機捷沿線、青埔特區周邊相對低價區，吸引置產買盤，使生活機能仍發展中的A20站重劃區，新案成交價格可說已比肩中壢市區。

延伸閱讀

買方認為「房價應大降」！賣方怎想？專家曝「這結構」房市難好轉

退休族買房最愛哪裡？1郊區竄升太意外

南京西路 去年躍居北市店租王

