桃市府標售土地 國壽20億得標中壢產專區

土地市場再度活蹦亂跳！今（26）日桃園市政府地政局公開標售112年第1次整體開發區可建築土地，競標土地坐落中壢運動公園、中原營區、A20興和特區、青埔特區、觀音草漯、桃園經國市地重劃區等，合計多達150筆土地，共吸引161封標封競標，最終順利標出74標（86筆土地），標脫率56.92％。其中國泰人壽豪擲20億元得標中壢產專區3,260坪土地；累計市府可進帳逾百億元。

台灣房屋今天表示，桃園市府今天標售多筆土地，其中區段徵收區合計標售金額111億9,506萬餘元、市地重劃區合計標售金額14億7,170萬餘元，總計標售金額為126億6,676萬餘元，整體平均溢價率約10.47％。

其中本次單筆土地標售最高總價，為中原營區的普忠段2地號土地，得標總金額達20億360萬元，溢價率10％，國泰人壽也發布重訊公告，證實標下該土地。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，國泰人壽買下的土地，為產專二用地，基地面積超過3,200坪，且位處台一線、普忠路雙幹道，對面便是中壢工業區，在產業發展上具有極佳的地利優勢。

至於這次標售的土地單價王，是中壢中運段138、139地號，總面積共820坪，單價108.6萬。

台灣房屋中壢體育園區直營店店長蕭富友表示，這筆土地是這次少數的商業區土地，旁邊緊鄰未來的桃園綠線捷運站捷運GE05，加上鐵路地下化雙軌效應，體育園區重劃區可說是中壢市區新的亮點，也是繼青埔之後最精華的地段，最富「豪宅相」，推估未來推案恐上看五字頭。

而本次標售的人氣王，為中運段46地號的住宅區土地，共吸引6封標封投標，最終由鍾姓自然人，以總價約3.32億元、每坪約73.2萬元得標，溢價率高達33.3％。

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