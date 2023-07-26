社宅包租代管是什麼？這類人租金能打5折

社宅議題近期炒得正火熱，其中一項「包租代管」很多人不知道是什麼？顧名思義包括「包租」及「代管」，其目的是活化及利用現有空屋，辦理民間租屋媒合，以低於市場租金包租或代管方式提供給所得較低家庭、弱勢對象及就業、就學有居住需求者之租屋協助。

「 包租 」是房東將房子「 委託 」給包租業者，簽約後由包租業者負責將房屋「 轉租 」給房客，並且須負後續管理責任；「 代管 」則是房東與房客簽好租賃契約，由代管業者擔任「 媒合 」的角色並「 代替房東管理房屋 」，只需要管理不負責出租。

「社會住宅包租代管第4期計畫」與租金補貼在7月3日同步啟動，在此次計畫中，包租代管業者會協助房客了解自身租金補貼，而房客只需比較租金補貼與包租代管租金補助金額高低後，選擇合適之住宅補貼方案。

「一般包租代管」由於包租業者（也就是二房東）必須承擔出租的風險，因此包租業者會收10％～30％租金，換句話說房東收到的租金會打9折至7折；然而，「社宅包租代管」沒有額外費用。雖然房東必須以市價8折的租金出租給包租業者，但能夠享受稅賦減免以及 修繕 住宅等相關優惠。

政府針對「社宅包租代管」還有333補助，包括「 3種稅負（房屋稅、地價稅、所得稅）減免」、「 3種費用（公證費、修繕費、保險費）補助 」以及「 3年服務（3年免費租賃管理服務）」等。

房東參加社宅包租代管，不僅不用擔心會被追稅，反而還能比起自租省下更多錢，至於房客身分，也不限定於弱勢族群，只要符合一定所得、財產以下及身分條件及就業、就學有居住需求的民眾就可以提出申請，若是弱勢戶包含特殊境遇家庭、3名未成年子女以上家庭、身心障礙者、老人、原住民等等，其包租代租的租金為5到7折，差額由政府補助。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

公司、小商家當包租公 押金也要繳稅

300億租金補貼戶轉軌社宅包租代管 免重審

包租代管產值爆衝 不景氣中的新明星產業