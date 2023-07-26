申請租金補助房東炸鍋 過來人曝唯一解方

行政院300億元「中央擴大租金補貼專案計畫」在7月初開放申請，此次將租金補貼金額提高，還放寬補貼申請資格，但也引來糾紛，一名女學生在Dcard發文抱怨，她夥同室友申請補貼，卻收到房東訊息，對方宣稱未經同意害自己損失400萬元，還要求大家退租，讓人看傻眼。而從法律角度來看，房東不能限制民眾申請補助，一名房東則直言，「建議直接漲房租比較實在」。

一名女網友在Dcard發文指出，她與室友合租3房2廳的房子，共4個人住，他們跟房東簽約3年目前已經租了2年，但最近申請租屋補助，房東卻相當不滿，痛批未經他同意就申請，並要求立即終止租屋合約。

原PO續指，即使他們向房東解釋法規，但房東態度很堅決，還宣稱申請補貼會害自己損失400萬元，最後更揚言收回房子，加上一連串的情緒勒索，強調自己願意退還押金，最後雙方不歡而散，決定尋求法律仲裁。

原PO認為，自己與室友遭到房東刁難，可能與對方想逃漏稅有關。其他網友則表示，「羊毛出在羊身上，未來租金成本會轉嫁到租客身上」、「建議找可以申請租屋補助的房屋，網路上早就很多討論了，不與房東溝通就申請的風險與成本」、「以現行規定來看，租補是房客的權益沒錯，你也沒有做錯！但政府這套不用通知房東先斬後奏的結果，就是約到不續租、退租點交刁難、維修延後等，衍生的問題變得更多更麻煩，最後的結果就是要上法院討公道」。

也有別位房東在底下留言，「我是房東，這種事情看多了，我剛好本月換房客，就直接漲價了比較實在」。

（中時新聞網 邱怡萱）

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