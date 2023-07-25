房市低迷 三都交易逆勢擴量

受政策打房影響，導致近期房市買氣降溫、交易量縮，不過仍有不少中南部蛋白區受惠產業投資議題帶動，交易逆勢擴量。據統計，上半年六都各行政區中，高雄橋頭、台南歸仁兩區房市買賣移轉棟數分別年增135％、111.3％，增幅前二名，六都27個房市交易量增行政區中，北北桃三都僅占4個，超過85％都位於中南高三都的蛋白區。

今年上半年六都買賣移轉棟數年減幅達18.4％，不過仍有不少地區隨著建案交屋進入高峰期而逆勢成長；以六都交易逆勢成長的行政區來看，雙北市僅文山、新北萬里各一個行政區量增，桃園也僅有大園、大溪二區交易量優於去年同期，不過台中、台南、高雄則各有10、5、8個行政區交易量增。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，蛋白區交易量容易受市場政策與產業話題帶動而起伏，政府祭出多項打炒房措施之前，大量游資進入中南部房價相對較低的預售市場，自去年底開始陸續迎來交屋潮高峰，帶動中南部蛋白區房市交易擴量。

高雄橋頭、台南歸仁上半年買賣移轉棟數均逾1倍，台中梧棲也達93％。謝欣亞表示，在房市交易量普遍萎縮下，這三區房市紅利都與科技產業有關，高雄市近年科技產業加碼投資，橋頭是台積電設廠主要受惠區，台南歸仁受惠「沙崙智慧綠能科學城」，台中市梧棲區則緊鄰「台中科技走廊」及「海線產業走廊」。

在全台房市一片交易緊縮中，高雄橋頭中上半年買賣移轉棟數年增135％，居全台之冠。謝欣亞表示，橋頭在重劃區開發及台積電設廠議題帶動，推升交易熱度，橋頭科學園區預計2025年底完工，橋科聯外道路建設計畫預計2028年完工，區域前景看好。

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