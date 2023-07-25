6月房貸餘額年增率罕見上揚 央行曝關鍵

國內房市回溫了？根據中央銀行25日公布6月消費者貸款與建築貸款餘額，購屋房貸餘額達9兆5,638億元，較上月增加606億元，餘額再創歷史新高，年增率也罕見上升4.63％，終止連14個月下滑。央行官員解釋，移轉棟數仍反映房市持續降溫，而本月房貸餘額年增率上揚，主要是民眾房貸償還速度變慢，部分民眾認為今年股市不錯，資金先投入股市，不急著償還房貸，導致年增率不降反升。

官員表示，房貸餘額計算方式，是新增房貸減掉已償還房貸，從上周五公布的五大銀行新承做房貸統計來看，6月新增房貸金額月減47.14億元，新增房貸未上升，但房貸餘額年增率反而增加，顯示「房貸償還速度變慢了」。

官員進一步分析，就銀行推測，部分客戶本來有多餘資金會主動先償還房貸本金，但由於今年股市表現不錯，資金先投入股市，償還房貸減少，就間接導致整體房貸餘額年增率回升。

另，官員也提到，除了民眾資金運用考量，去年以來央行五度升息也帶來影響，除原先部分還款能力不高的民眾外，也有些民眾本來還有餘裕，但因升息導致本來的餘裕就減少，也是減少償還房貸的可能性之一。

若觀察六都移轉棟數，6月移轉棟數月減4.7％，上半年也呈現年減18.63％。再就房價變動方面，根據信義房屋的房價指數（中古屋），6月雙北市合計年增幅放緩至0.13％，房價漲幅維持走緩趨勢。官員認為，買賣移轉棟數是直觀數據，直接反映現行房市仍持續降溫，整體氛圍仍相較保守。

供給面的建築貸款（土建融）餘額，6月來到3兆2,061億元，月增183億元，餘額已連52個月創歷史新高；但年增率續降至8.38％，創2019年3月以來新低，前低為2019年2月為7.96％。

央行官員分析，建築貸款年增率下滑，顯示建商投資規劃相較過往保守，且建築貸款不只包含土建融，還包括周轉金等，當前景氣前景不佳，建商開案、購地持續謹慎。

值得注意的是，6月汽車貸款餘額升至2,064億元，年增率達11.76％，車貸餘額年增率已連兩個月衝上雙位數，顯示近期車市顯著回溫情況。

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