房仲本業回溫 信義H1每股賺1.37元

房仲龍頭信義房屋（9940）25日董事會通過半年報，在首季板橋建案「嘉和」完工認列，第二季房市交易穩步回暖、房仲代銷本業回溫下，上半年每股純益1.37元，優於去同期的1.07元。

信義房屋上半年合併營收78.08億元、年增10.5%，創下新六年來同期新高，稅後淨利10.15億、年增26.7%。

信義指出，第一季雖然房市交易相對低迷、房仲本業業績有較明顯衰退，但因「嘉和」案去年底完工、首季認列19億元，每股純益0.68元，優於去年同期的0.65元。

第二季則明顯感受成屋市場交易回溫，房仲本業營收自3月起每個月均站上10億元，第二季較去年同期成長一成，雖然建設事業僅有大陸無錫建案「山水嘉庭」持續銷售、約有3億元認列，不過每股純益0.69元，優於去年同期的0.43元。

信義表示，在房市政策底定、利空因素淡化，使第二季房仲本業業績有較明顯回溫，預期下半年仍有總統大選等因素干擾，但在剛性需求支撐下，交易熱度仍可維持穩定發展。建設事業方面，新莊副都心「嘉學」預計9月推出，此外已經完銷的板橋「嘉品」總銷約30億元，預計2024年下半年完工認列，屆時將是另一波業績認列高峰。

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