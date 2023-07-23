低於北市新案平均行情 這蛋黃區高貴不貴

台北市博愛特區豪宅「元大一品苑」時隔四年再度出現交易，13樓每坪單價約178萬元，創該案實價以來最高單價；事實上，博愛特區因其特殊的地理位置，該區域目前線上銷售的個案，平均實價成交單價在9字頭，以第二季台北市全區新建案平均行情106.4萬/坪來看，博愛特區9字頭價位顯得「高貴不貴」。

台北市博愛特區最貴的建案就數豪宅「元大一品苑」，該案時隔四年再度有實價揭露交易出現，是由同社區14樓住戶再次加碼買進13樓戶，總價3億2,098萬元，每坪單價約178萬元，創該案實價以來最高單價，不過以該案以往的實價交易紀錄來看，中低樓層平均成交單價在130萬~160萬元間。

事實上，扣除「元大一品苑」之外，目前博愛特區銷售個案單價在百萬元左右就可入手，例如總銷50億的「宏璟帝璟苑」，該案在2020年11月就公開銷售，規劃為二棟地上22層，地下1層建築，共有74戶住家，目前實價有39筆交易紀錄，平均成交價為97.2萬元，今年3月揭露一筆5樓成交單價105.9萬元，為該案目前實價最高單價紀錄。

另外，已成屋的「博美館-皇翔紫鼎」、總銷18億，規劃A、B兩棟住家，分為地上25與14層，地下5層產品，建案規劃61戶住家，目前實價有57筆交易紀錄，平均成交價為87.8萬元，該案去年底揭露高樓層24樓成交單價107萬元，為該案目前實價最高單價紀錄，但中、低樓層成交單價為8、9字頭。

由於北市博愛特區周邊能推案土地比較少，除上述二筆在線上的銷售案外，後續將有全坤建設的「全坤衡陽路案」推出，預估總銷約20億。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，前幾年台北市其他區域房價都在上漲的時候，博愛特區周邊建案行情相對平穩，所以當今年第二季台北市全區新建案平均行情106.4萬/坪，位於北市蛋黃區的博愛特區還能看到9字頭行情的建案。

成采錡指出，博愛特區線上建案坪數規劃較大，總價門檻高，且因為該區域建築規劃限制較多，如「台北市博愛警備管制區」內的新建物，地面至頂端高度不得超過24公尺，以及新建築物面向總統府的一側，除非中間有其他建築物阻擋視線，則不得裝設普通門窗等，使整體產品規劃較難以成為高資產族的首選。此外，立院外、凱道上經常有遊行集會，噪音也可能成為高資產客戶的顧慮之一。

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