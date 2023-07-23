青埔能成信義計畫區第二？網一面倒這樣說

桃園近年來房市最火紅的青埔重劃區，被定調成為娛樂、商業、交通的機能核心，近期有網友PO文發問「青埔未來變信義計畫區第二的機率有多少？」此文一出，眾網友幾乎一面倒這樣說。

位於中壢、大園交界的青埔重劃區，是台灣唯一有機場、雙北捷運線、高鐵，又有中山高，且可透過機場捷運快速連接到火車站，是台灣唯一具備國際旅運，與國內短、中、長程的交通優勢。

近年青埔發展，不少民間投資開發一一兌現，像是Outlet華泰名品城、Xpark水族館、國泰站前廣場、A19環球影城、市立美術館，未來還有矽谷創新研發中心、會展中心、五星級飯店等，商業氣息及生活機能越來越濃。

近期有網友PO文發問「青埔站前國泰那塊是不是有當初台北信義計畫區新光三越整圈的味道？站前全部蓋好後會複製信義三越商圈那樣，再加上高鐵+國門，成為台灣第二個台北信義區嗎？0%-100%，機率大概是多少？」

對此，眾網友幾乎一面倒噓爆「不用想了絕對是0」、「買青埔的人就沒什麼錢 錢都丟在房貸了怎麼消費啦 慢慢等30年好嗎」、「人家信義有101…」、「想太多，青埔走自己的路就好，不用硬要跟誰比」、「別做夢了 不過當桃園第一還是很輕鬆的」、「有可能變桃園新的商業娛樂中心 但變信義計畫區就算了吧」、「有outlet的地方永遠是個郊區 正蛋黃不可能有outlet」、「總統府先搬到青埔 大概有0.1%的可能」。

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