空置率掉到2.9％歷史低點 台北B辦租賃夯

世邦魏理仕研究部今（21）日公布的最新統計，台北市辦公市場持續發燒，不過其中A級辦公市場已陸續出現大量新的供給，反觀B級辦公市場，持續供不應求，甚至空置率已down到2.9％，為史上新低點！

世邦魏理仕今天最新研究報告指出，近幾個月來台北辦公室市場中A辦與B辦大樓租賃表現，已出現分歧。其中，B辦租賃需求愈趨穩定，過去三季以來B辦淨去化量維持正數，擺脫新冠疫情期間去化水準起伏不定的陰霾。

至於A辦，已連續三季見到總空置面積上升，加上年初位於信義計畫區的富邦人壽A25大樓完工釋出，導致第二季A辦平均空置率走高至8.2％，連帶使租金成長速度趨緩。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶表示，B辦市場隨著中小型空置單位陸續去化，第二季平均空置率下探至2.9％，為2000年網路泡沫化以來最佳表現。

最新調查指出，多棟B辦大樓的最新成交租金，創下自身最高紀錄，帶動B辦平均租金升至每坪平均1,883元，較去年同期溫和增加1％。

李嘉玶表示，當前不少A辦租戶基於預算考量而暫緩辦公室搬遷計畫，年初以來亦見到部分外商於續約協商過程中，提出縮減承租面積的要求，反映A辦市場租賃氣氛趨於保守。

李嘉玶表示，反觀B辦市場，在租金水準相對平實、漲幅較為和緩的特性下，國內外中小型企業租賃動能維持不墜，過去幾個月陸續有租戶由非核心區域遷至市中心主要商圈內的B辦大樓，且近期B辦租戶對於擴充辦公空間的態度亦較為積極。

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