前有埋伏、後有追兵 建商餘屋 面臨囤房2.0重稅

據《住展雜誌》調查，北台灣都會區待售預售屋和新成屋將近4,900戶，隨平均地權條例修正案上路，不少建商紛紛改採邊建邊售或先建後售；不過政府又祭出囤房稅2.0，預計明年上路、後年開徵，若建商在完工後2年還沒賣完，將面臨最高4.8％的重稅伺候，使得銷售策略又紛紛提早、改採預售，建商儼然面臨前有埋伏、後有追兵的雙重夾殺壓力。

住展指出，截至7月15日止，北台灣4,869戶餘屋中，以新北市、桃園二都最多，尤其新北市待售戶數達2,420戶，囊括近半。新北銷售中戶數最多行政區位於板橋，因捷運府中站、新埔站周邊及江翠北側重劃區都有成屋完工，全區待售成屋戶數超過500戶。

另淡水也有約490戶成屋待售。至於排名第二的桃園市有82個建案、約1,183戶成屋等待成交，以桃園區逾400戶最多，中壢區、平鎮區、大園區也分別有100多戶待售。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，根據財政部公布的囤房稅2.0，建商餘屋持有2年以內，稅率擬調整為2％～3.6％，超過2年則稅率區間為2％～4.8％，若建商餘屋採全國歸戶並採用最高4.8％稅率，對大型建商影響不小，且恐不利區域均衡發展。

成采錡舉例，新北市林口區5月實價登錄有109筆成屋交易，但基隆七堵僅22筆，各區建案銷售速度不同，若建商餘屋採全國歸戶，且都只給予2年寬限期並不合理，建議寬限期應由地方政府制定符合當地市場情況的期限。此外，目前桃園市囤房稅的建商寬限期為3年，囤房稅2.0寬限期只給2年，預期近年在桃園重劃區積極推案的大型業者將深受影響。