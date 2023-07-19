房市景氣燈號 Q2甩低迷

台灣房屋與中央大學台灣經濟研究發展中心19日首度共同發布房市新學術指標「台灣房屋市場景氣燈號」，預測第二季燈號為黃藍燈，逐漸脫離景氣低迷；第三、四季為代表景氣穩定的綠燈，後續發展「有感量縮、溫和價盤」，今年房市景氣呈現一季比一季好。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，這項景氣燈號針對總體環境、生產、交易和經濟等四大面向、17項指標，收集近20年資料，參考國發會景氣對策燈號指標項目的處理方式，以客觀量化數據建立預測模型，不僅能反映過去房市景氣，也能做為預測。

一般指數多以房價或交易等單一指標，作為判斷房市景氣的依據，可能導致無法反映市場真實情況，有鑑於此，透過產學合作創建國內唯一房市領先指標，希望能更全面評估市場景氣及預測未來走勢。

該景氣燈號顯示，今年第一季指數為近年低檔，不過第二季起逐季上揚，預測第二季達38.02，第三季為42.63，第四季達44.20，反映今年房市景氣一季比一季好轉。

吳大任認為，支撐購買房地產的動能來自於「財富」，而不是來自於「所得」，台灣長年民間累積財富驚人、房地產擁有相對低的持有成本、且優質不動產掌握在高資產族群手中，均支撐了長線房市穩定發展。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，下半年房市雖有多項打炒房政策陸續上路、中央大選將至等挑戰，但也對申報租金收入的房東調降房屋稅、鬆綁換屋貸款、釋出新青安貸款等利多，預計下半年房市量能不易放大，將是「量多價盤」局面，預估全年買賣移轉棟數約在27萬棟。

周鶴鳴表示，未來價格漲跌因產品、區域供需不同而溫和盤整，餐飲、旅宿、AI等產業擴張需求，使得商用及工業地產看俏；政策打炒房對長期置產、剛性自用者影響較輕，長抱為王；未來預售屋量能縮減，房市轉向成屋市場，機能完整的成熟區域更顯討喜，優質搶手社區仍有創高價的機會。

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