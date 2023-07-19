H2房市量縮價盤 買賣移轉陷27萬棟保衛戰

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，共同發布房市新學術指標「台灣房屋市場景氣燈號」，及下半年的國內房市景氣預測。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，在第五次選擇性信用管制的第二戶限貸後，下半年還有多項打房政策陸續上路，不過市場仍有剛性需求，但量能不易放大，將是「量縮價盤」局面，預估全國全年的買賣移轉量，縮減幅度大約15%，整體棟數估計將會是27萬棟保衛戰！

周鶴鳴說，各項多空交雜下，下半年房市也將浮現三大趨勢。首先內需復甦，商用看俏，包括旅宿、店面等商用不動產或工業地產，後市發展將相對穩健。其次政策限縮，長抱為王，首購自住客將趁機卡位，市場上低總小宅仍會是主流。再者，預售吃緊，成屋價穩。

周鶴鳴進一步分析，造成房市量縮的因素，可從基本面、政策面、技術面三大面向來觀察。在基本面上，第一季GDP年增率是-2.87%，看來也不會太好；政策面上，本次平均地權條例新法預售屋轉售的禁令，已經造成結構性的改變，選擇性信用貸款限制，短期投資必然減少；而這波房價的大爆發，起因於2018年美中貿易戰與新冠肺炎爆發後，台商資金回流，且貨幣政策和國際戰爭引發通膨，導致房價飆漲，因此在技術面上，漲高必面臨修正，也是造成量縮的主因。

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，共同發布房市新學術指標「台灣房屋市場景氣燈號」結果顯示，2023年第一季台灣房屋市場景氣燈號呈現藍燈，景氣指標分數為31.68，並預測第二季景氣指標分數為38.02，燈號轉為黃藍燈，代表房市在第二季逐漸脫離景氣低迷狀態；預測第三季景氣指標分數為42.63、第四季是44.20，意味下半年皆為代表景氣穩定的綠燈，後續發展「有感量縮，溫和價盤」。

（時報資訊 郭鴻慧）

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