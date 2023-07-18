租金補貼2.0條件放寬 但這項暗藏1隱憂

租屋族最關注的租金補貼，已在7月3號正式上路，至今線上申請已突破10萬戶。今（2023）年採隨到隨辦，沒有申請期限，年齡也下修至只要年滿18歲都可提出，那麼申請租屋補助需要什麼資格、租金補貼額度有多少、對房東有什麼影響？一文多角度整理。

首先，租金補貼2.0申請資格包括中華民國國民、家庭成員（本人、配偶及未成年子女，不含父母）無自有住宅、申請人有承租事實，且所租房屋部分或全部供居住使用、家庭成員每人每月平均所得低於最低生活費3倍、未重複享有其他住宅相關協助方案，還有申請人僅限已成年（18歲以上）、未成年已結婚、未成年或安置教養、寄養家庭結束安置無法返家者等。

至於租屋補貼可以領多少？以「每戶」為單位，每月最高租金補貼金額2,000至8,000元，並根據租客所在地、身分分成三級條件，每級條件補助金額都不同。第一級為第一級家庭成員二人以上，且成員中具有低收入戶身分者，以及家庭成員三人以上，且成員中具有中低收入戶身分者，第二級為非屬第一級及第三級條件者，第三級是家庭成員一人且未滿40歲，且未具有經濟或社會弱勢身分者。

另有5大補貼加碼對象，其中有單身青年（成年未達40歲、單身）、新婚家庭（申請日前2年內結婚）、育有未成年子女（含胎兒）家庭、經濟弱勢（家庭成員具低收入戶或中低收入戶身分者）、社會弱勢（其餘住宅法第4條規定之社會弱勢身分）等。

內政部表示，房客無須取得房東同意即可申請租金補助，且房東不得禁止房客申請租屋補貼，當租金補貼申請通過後，房東不須申請即可享有綜合所得稅每戶每月 1.5 萬免稅，成為公益出租人，因此，房東讓房客申請租屋補貼，房東收租更有保障，讓租賃雙方和諧雙贏。

內政部表示，從7月3日開始申請的租屋補助，不強制提供房東身分證號碼，房屋的適用範圍，會以房屋稅和地政資料進行勾稽；無資料者可以切結方式處理，並會由政府進行查核。房客若申請租金補貼，房東可直接取得公益出租人資格，並享有所得稅等稅捐減免優惠。

據崔媽媽基金會統計，去（2022）年針對租金補貼問卷調查顯示，不符申請資格有74.4％是因房屋稅率不符，9.3％為房東未填寫身分證字號；因此，營建署今年調整為「沒有稅籍編號可用切結」及「房東可以不提供身分證字號」也可申請補貼。不過也有1大隱憂，那就無法確認租屋處是否有公司登記，若房屋稅率為營業用，順利請領到的補貼金也可能被追回。

（旺得富理財網 黃順德）

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