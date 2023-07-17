30年房貸漸普及 房貸期數近年首次縮減

近年高房價、相對低利，房貸期數一路增加的情形，隨著熱門的30年期房貸申貸漸達到頂峰，房貸期數攀升的情形暫歇，根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季房貸平均期數為291期，較上季的較上一季的297期，減少6期，出現近年首次大幅下滑。

統計顯示，今年第一季的房貸期數回落到291期，雖然較上季297期減少，但仍是歷史次高紀錄。以主要都會區來看，僅有台北市、台南市與高雄市的貸款期數不到300期，亦即使用30年還款房貸戶比例相對較低，不過新竹市309期、新竹縣303期，台中市也達301期，反應這些新興城市房貸戶不僅高所得與還款能力的優質客戶較多，加上重劃區新房子多，銀行也願意給予較長的貸款年限。

即使今年首季房貸期數出現較明顯下降，不過全台平均達24.3年，顯示仍有相當多房貸款使用30年期還款。

信義房屋不企研室專案經理曾敬德表示，30年房貸可降低每月還款負擔，同時也增加房價的負擔能力，以申貸1,000萬元、利率2.06％試算，20年期平息攤還每月還款5.08萬元，不過若採用30年期，每月還款減至3.72萬元，還款壓力減少近3成。

現在30年期房貸已經成為房貸主流產品，30年房貸過去幾年扮演推升房價重要的資金動力來源，不過對比現在購屋貸款數量最多35～45歲的族群來看，若沒有提前償還貸款，則最後恐怕會一路還到退休。

曾敬德表示，政府的新青安貸款方案，也拉長貸款年限與寬限期，最長可貸到40年，但國人對於這麼長期房貸的接受度，仍值觀察，建議購屋人應該謹慎使用，避免過度擴張財務槓桿，若手上有多的資金找不到低風險的投資標的，也可以多還一些本金，等於省下2％的利息費用。

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