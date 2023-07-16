不畏打房 新北土城推案量創近五年新高

儘管打房政策頻頻，不過新北市土城區今年推案熱鬧滾滾，根據統計，下半年正式公開指標建案有「金城帝寶1號」、「金城帝寶2號」，以及「中工雲宇宙AI園區」等，住宅、廠辦案齊發，估計土城今年全年推案量可望逼近600億元，創近五年最大量。

根據住展雜誌調查，新北土城近期在指標住宅案強銷帶動下，建案來客量普遍都有明顯提升，其中「皇翔MRT」規劃為三棟地上20層、地下5層建築，共有356戶住家，10戶店面，每坪開價57~65萬元，實價已有130筆交易紀錄，平均成交價56.5萬元。

另外，茂德機構「世界花園」近期釋出賞屋週週抽機票，配合週末不定時舉辦活動，平均週來客量增加不少，現階段主打廣告價1,098萬起(二房)，目前實價揭露平均單價55.9萬元。

7月底正式公開指標建案則有「金城帝寶1號」、總銷35億元，「金城帝寶2號」，總銷145億元。

在廠辦方面，住展雜誌表示，這波廠辦案最受矚目的，非中華工程基地逾萬坪的「中工雲宇宙AI園區」莫屬，基地近65快速道路，距捷運頂埔站不遠，規劃273個單位，總可售坪數約8萬坪，採一半銷售，一半出租，預估未來可讓土城工業區增加不少就業機會。

接著永寧站周邊，上櫃公司綠意開發的廠辦案「綠意永寧1號」也正籌備中，基地逾3,000坪，規劃17層地標建築，總共142個單位。

此外，捷運海山站周邊還有勝翔開發廠辦案「勝翔-九鼎」，稍早已正式公開，規劃一層一戶，總戶數9個單位，最小單位約148坪，整棟約1,273坪，開價48～54萬／坪。

根據住展雜誌統計，新北土城2019年新推案量約291億元，2020年推案暴增至553億元，2021年急速下滑至188億元，2022年又重回533億元，而今年上半年新推案量已達221億元，下半年在住宅、廠辦案齊發下，估計土城今年全年推案量可望逼近600億元，創近五年最大量。

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