黎明重劃案遭沒收9,800坪抵費地 地主反彈

纏訟多年、爭議不斷的台中市單元二自辦重劃案，台中高分院最近將被告長億創辦人楊天生-兒子楊文欣等人，依違反商業會計法和偽造文書等罪判刑；同時，沒收9,800坪抵費地，讓許多地主14日強烈表達難以接受，並認為如果法官要沒收被告虛增重劃費用的犯罪所得，應該要被告吐出錢來，把這些土地還給地主才對。

黃姓地主說，法官要求沒收的9,800坪抵費地，目前市值超過200億元，如果平均分配下來，每位地主可發還近千萬元土地；這些都是當初地主參與重劃的土地，為何來自地主們的土地，如今卻變成政府的？

今年5月30日，台中黎明（單元二）重劃案二審宣判，台中高分院維持一審判決，以犯罪所得沒收市值高達200億元以上的土地，可說是創台灣司法史的首例。二審判決書指出，被告因為虛增重劃費用，所以，要沒收抵費地，且是市政路邊最精華的「交六」用地。

黃姓地主表示，政府在自辦重劃案，完全不出一毛錢，這些被沒收的土地，原本都是地主們參與重劃的土地；如果被告因虛增重劃費用需要沒收犯罪所得，法官應該要他們吐出錢來，把這些土地還給地主，「哪有別人做錯事，卻要沒收我們（地主）財產的道理。」

至於當初未簽同意書參加重劃的2％地主，因為在判決中認定是「受害人」，這些極少數地主，也是本案告訴人，只有他們可能可以要求發還沒收的抵費地；而2％地主，只有數十人，卻可請求發還「98％同意參與重劃地主所貢獻出來、價值200億元的土地」，豈不荒謬至極？公平何在？

反對台中黎明重劃案的黎明幼兒園長林金連表示，對於楊文欣等人二審判決，較前審為輕，表達難以接受，並強調財團取得重劃權，完全由重劃會主導，所有利益、權力掌握在財團手上，這些地主，還有另外一半不同意重劃的地主，也算都是受害者。

部分法界人士，對此判決也有異見。不具名的律師指出，本案審判長在審理中，竟剝奪辯護人的詰問權，被告請求調查的證據，都不調查，只開庭4次就判決。

更荒謬的是，地主提供的抵費地，都還在台中市政府名下，本來地主可以要求發還虛增的抵費地，平均每個地主可以分回近千萬元土地，現在因為法院判決沒收，地主的損失因此而確定，這樣沒收法制是否合於憲法，也引起法學界的關注。

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