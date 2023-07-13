財政部：青安低利補貼後確有搶貸潮

行政院拍版青安房貸2.0將於8月上路，財政部13日發布統計通報，坦言政府去年3月23日起推出青安貸款基準利率減半碼（0.125個百分點）調升優惠措施後，因青安貸款相較市場大部分房屋貸款「具有較低利率優勢」，致去年受理及撥貸戶數與金額均大幅成長。

由於本次青安2.0補貼再增加1碼，預期將帶動更多人搶貸，加上青安2.0的最長可貸期限長達40年，也比一般銀行的30年更長，不排除對民營銀行房貸業務造成排擠效應。

財政部統計統報指出，去年青安撥貸戶數為 1.7萬戶、金額894億元，為近四年最高，分別年增23.7％、38.4％，終止先前連續五年負成長。主要原因即是民眾受利息補貼「利誘」。

此外，財政部指出，近年青安平均每戶貸款金額呈現增加趨勢，去年達520萬元，首見超過 500萬元水準，今年前五月續增至537萬元。若觀察男女平均撥貸金額，男性貸款金額均高於女性，平均為女性的1.1倍。

財政部也坦言，就貸款利率走勢來看，近兩年利率明顯走升，今年5月青安貸款一段式利率為 2.03％，二段式機動利率前兩年為1.82％，較五大銀行新承作購屋貸款利率2.1％，分別低 0.07個和0.28個百分點，為房貨市場「較優惠的利率」。

（工商時報 傅沁怡）

青安利率市場最低 每戶貸款首破500萬

根據財政部統計，2022年青年安心成家貸款平均每戶520萬元，首見超過500萬元，今年前5月增至537萬元，若觀察男女性來說，男性又比女性多1.1倍。

由於央行去年3月連續升息，因青安貸款相較於市場大部分房屋貸款具有較低利率優勢，致2022年受理及撥貸之戶數與金額均大幅成長，撥貸戶數為 1.7 萬戶、金額 894 億元，為近4年來最高。

（中時 吳靜君）

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