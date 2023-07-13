超低利青安優貸 房仲：一手棒子一手蘿蔔

中央推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，新青安優貸加碼利率補帖，使利率地板價下殺到1.775％；貸款額度則從800萬元拉高到1,000萬元；最長貸款年限也從30年拉長到40年；寬限期亦從3年延長到5年，盼減輕首購族的買房壓力，但須注意，需本人、配偶及未能年子女名下均無自用住宅，才能申請青安貸款。

台灣房屋根據聯徵中心資料，觀察近十年的全國平均房貸變化，去年Q4全國平均鑑估值為1225.4萬元，較十年前同期的1007.2萬增加逾2成；貸款利率雖比2013年同期略降，但在央行近期屢屢升息後，仍超過2％水準；平均貸款期數則從234期、約19.5年，大幅拉長到297期、約24.5年，十年來整體房貸狀況呈現加壓趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年房價步步高升，導致買家的購屋總價明顯走揚，裝修、物管等成本也上漲，加上時下青年的理財觀念較開明，對高額度、長年期房貸並不排斥，基於在房貸、生活開銷與投資理財間取得平衡，購屋族便選擇更年限更長的貸款方案，以便掌握每月的還款金額，使貸款期數從以往的不到20年，逐步朝30年邁進。

由於首購青年對長年期房貸的接受度已高，加上貸款期間若財務能力提升，也可以提前償還本金，不見得會背債數十年，所以新政策推出40年期的貸款方案，應能符合部分買家的需求；但繳款年期愈長，總利息支出就愈高，形同墊高購屋成本，建議民眾選擇房貸方案時應精打細算。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，中央推出新青安優貸，維持一貫「一手緊縮炒作，一手放鬆自用」的原則，因利率條件是當前市場的最低選擇，且能降低首購族的自備款與每月還款壓力，因此新方案實施，首購買家的進場意願應會提升，房市也將出現兩大變化。

首先是「首購盤支撐，量縮幅度收斂」，整體市場交易量有機會因首購族進場，使量縮幅度收斂；其次為「低門檻物件，交易佔比拉高」，因近年房價上漲，即便額度上限從800萬拉高到1,000萬元，符合條件的物件產品，仍以低總價產品為主，因此新政策實行後，預估門檻相對低的小宅、中古屋，在市場上的交易比重將進一步上揚。

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