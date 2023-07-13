豪宅帶旺 亞灣建隆里首登高雄最有錢的里

豪宅聚落帶旺 亞灣建隆里首次登上高雄最有錢的里

根據財政部最新公布的2021年綜所稅申報資料統計，高雄十大最有錢里排名出爐！觀察前十大有錢里，平均所得均超過百萬元，全市最有錢里，由前鎮區「建隆里」擠下前一年冠軍「榮治里」，平均所得從159.5萬攀升至177.1萬元，榮登2021年高雄最富里！

而亞軍則由苓雅區的「苓洲里」，以平均所得175.6萬元拿下，冠亞軍均由亞灣區稱霸，而前任冠軍「榮治里」則以164.4萬元退居第三，另外包括市政中心、愛河特區、美術館特區均有最富里上榜。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉宜昀13日表示，高雄最富里「建隆里」及亞軍「苓洲里」皆屬於亞灣區範疇，里內均有指標豪宅撐場，像是高雄知名豪宅王「國硯」就位在「苓洲里」內，而冠軍「建隆里」，里內包括國城「定潮」、「賦格」、「百立海洋帝寶」、「高永大船入港」等豪宅建案林立。

最高指標新案「定潮」成交單價更已站上5字頭，逐步發展為新興豪宅特區，磁吸不少外來高端客層入主，里內貴客雲集，相對拉高該里平均所得水平。

另外，根據台灣房屋集團統計，高雄平均所得超過百萬元以上共有28個里，分布在8個行政區，其中擁有最多百萬里的行政區，苓雅區擁有12個里居全市之冠，其次為新興區5個里，鼓山區及前金區則各有3個里，平均所得均超過百萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察十大最富里及擁有最多百萬里的行政區，多分布在南高雄，尤以苓雅、新興、前金最多，雖然目前高雄發展重心移往北高雄。

不過，李家妮說，南高雄可是有不少隱藏版有錢人，主要因前金、新興等區為早期商業發展核心重鎮，聚集不少高端客群落腳，大地主也不少，而苓雅區則為市政文教中心，像是文化中心、市府生活圈等，住戶薪資水平與房價水準都較高，而該區生活機能成熟，建商推案不斷，高總價住宅林立，磁吸外來高端人口持續移入，也讓平均所得維持一定實力。