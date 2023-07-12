買房苦！首季房貸負擔率逾41％

內政部12日發布第一季全國及六都房貸負擔能力指標，其中全國房貸負擔率41.19％，連續三季超過40％，維持在「房價負擔能力偏低」等級；房價負擔比也來到9.72倍，是統計以來的歷史次高，僅低於去年第三季的9.8倍。

以最新統計結果來看，全台僅四縣市（嘉義縣、屏東縣、嘉義市和基隆市）保住「可合理負擔」；台北市和新北市超過50％，顯示房價負擔能力「過低」，其中新北54.13％是歷來最高；台北則已連兩季下降，但仍高達64.5％。

至於房價所得比部分，同樣以台北的15.22倍最高，亦即要不吃不喝15年以上，才買得起房；高於10倍的還有新北的12.77倍和台中的11.34倍。全台最低的是基隆市的5.99倍，基隆也是全台唯一不到6倍的縣市。

綜觀六都表現，台北市及新北市為房價負擔能力過低等級，台中市房價負擔能力為偏低等級，桃園市、台南市及高雄市均為房價負擔能力略低等級。相較去年第四季，六都房價負擔能力等級均維持不變。

另外，第一季全國中位數住宅價格，較去年第四季上升2.12％，由850萬元升至868萬元，使負擔率增加0.85個百分點；五大銀行購屋貸款利率3月升至1.985％，支付房貸金額增加，也使負擔率增加0.48個百分點。

相對的，中位數家戶可支配所得上升0.99％，由88.45萬元增加至89.32萬元，使負擔率減少0.39個百分點。內政部分析，第一季全國房貸負擔率增加，主要原因是中位數住宅價格及購屋貸款利率上升。

內政部並提醒，購屋貸款為長期支出負擔，民眾購屋時須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。

至於已於7月1日施行的平均地權條例2.0，主要內容包括限制預售屋換約轉售、嚴懲炒作行為、預售屋解約申報登錄，建立檢舉獎金制度及私法人購買住宅許可制等，內政部強調，將持續辦理穩定房市相關業務，並關注各區域房價的變動。