年底前都有3萬房貸補貼 申請注意3大錯誤

房貸補貼3萬元，第一批25萬戶已經在7月10日陸續入帳，有不少民眾發現帳戶有3萬元入帳，內政部強調，這筆金額會在存摺明細顯示「行政院發」字樣。若是還沒申請的民眾，現在還來得及，房貸補貼申請期限到今年12月29日下午5時截止，在這之前都可以線上申請。

經過首波線上申請，營建署歸納民眾常見錯誤，提醒申請人要特別留意。

1、貸款金融機構填錯：要填寫的是今年2月28日貸款中的金融機構，如果有上述日期之後轉貸者，仍要填寫今年2月28日貸款中的金融機構 。

2、提出申請者並非借款人：必須由借款人提出申請，若誤以房屋所有權人提出申請，須請原申請人填妥「放棄申請切結書」後，以郵寄或傳真方式寄到營建署，先辦理案件撤銷，再由借款人本人提出申請。

3、申請補助非購屋貸款：房貸補貼須為購置住宅貸款，若是以房屋抵押取得消費性貸款、或房屋修繕貸款等，都不能適用此次補助。

申請房貸補貼，營建署會在受理申請後3個月內，核發審核結果，符合申請資格者，會以簡訊或電子郵件，通知申請人自行下載核定函；若是申請資格不符，申請人則會收到正式紙本郵寄的駁回函。

至於申請條件，須為自用住宅貸款的借款人，且借款人及配偶與未成年子女，須符合4條件：1. 2023年2月28日（含）前購屋，且僅有1筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。2. 名下持有房屋合計1戶以內。3. 2021年度家戶所得合計120萬元以內。4.原始核貸金額台北市住宅850萬元以內，其他縣市700萬元以內。

（旺得富理財網 王順泉）

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