3大因素衝擊 高雄上半年推案總銷年減39％

受到政策打房的三大因素衝擊，高雄全境今年6月單月，包括大樓和透天住宅申報開工的推案總銷59.89億元，比去年同期的208.02億元，減約71.21％，其中，大樓推案總銷只剩35億元，縮水達82％，累計今年上半年推案總銷金額906.24億元，比2022年上半年的1,483.66億元，年減38.92％。

高雄市不動產開發公會和大高雄不動產開發公會11日表示，高雄全境包括大樓和透天住宅，今年6月單月申報開工的推案總銷59.89億元，比2022年6月的208.02億元，減約71.21％。

累計今年上半年申報開工的推案總銷約906.24億元，則比2022年上半年的1,483.66億元，年減38.92％。

高雄2大公會指出，今年迄今，高雄申報開工總銷減少，主要受到三大因素的影響，首先是，面對平均地權條等連串措施的政策打房，建商採取減量經營的策略，因此，推案量逐步降低。

其次是，目前缺工問題仍然嚴重，在無法掌握工期和成本的情況之下，能夠減緩推案，就減緩推案，更何況，高雄房市仍是買方市場，買賣正處於交易平淡期。

2大公會說，第三個因素是，在迫不得已的情況下，才會申報開工，因為，一旦買進土地，簽約取得土地融資之後，18個月內如未動工，就會面臨銀行收銀根、或調高利息的處境，但，向公會申報開工之後，並不一定會實質動工興建住宅、或進入市場銷售。

公會表示，當申報開工並進入市場的案量減少，代表供給的量體將減縮，可是，國內的住宅需求仍在，特別是家庭結構的改變，許多年輕首購族群自立門戶，獨立自居，而目前在市場銷售的產品，大都是2、3年前進到市場的產品，一旦供給減少，需求就有機會讓價格持穩。

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