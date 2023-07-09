房價創高止步？新竹這些新案開價不漲了

新竹縣市受到竹科效應影響，近年來房價攀升程度令人咋舌，不過根據市調機構調查，新竹推案熱區的竹北市，第二季末到第三季各區塊都有新案將推出，令人慶幸的是，新案價位沒有再持續上漲，縣三重劃區也有舊案重新推出後，開價明顯下修，新竹房價創新高的趨勢似乎已打住。

住展雜誌表示，竹北市高鐵特區去年進場的新案開價仍不斷走高，其中去年11月進場的「豐邑之森」平均開價見到8字頭的新高價，目前該案已有23筆實價交易紀錄，平均成交價為72.1萬元；另外，也是去年11月進場的「惠宇謙恆」平均開價76萬元，雖然開價不低，但因建商品牌加持下，該案目前實價已有106筆交易紀錄，銷售率達86%，平均成交價也達74.5萬元。

今年1月進場的新案「珀伽索斯」開價70萬元，該案僅有18戶，但目前已有13筆實價交易紀錄，平均成交價為65.5萬元。

據住展雜誌調查，竹北市今年第二季末到第三季各區塊都有新案將推出，令人慶幸的是，新案價位沒有再持續上漲，其中，高鐵特區的「鼎東賦」，規劃71戶（含3戶店面），主力為52坪3房，標準層4併設計，均價開價65萬／坪，開價並未創高，而該案目前已有48筆實價交易紀錄、銷售率約七成，平均成交價為59.1萬元。

此外，縣三重劃區近二年進場的新案平均開價在6字頭之上，其中2021年進場的「竹風樹海」平均開價來到71.5萬元，該案規劃113戶住家，目前實價僅有26筆交易紀錄，平均成交價為65.1萬元。

而去年進場的新案「上德逸」、「椰林青靚」平均開價分別為60萬及62萬元。值得注意的是，根據住展雜誌調查，位於竹北市縣治三期重劃區的「世乾宅」，去年7月推出時平均開價65萬/坪，今年5月重新進場後，平均開價已大幅下修至51萬/坪，下修幅度逾二成，該案目前有2筆實價交易紀錄，平均成交單價為49.6萬元。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，年初以來，大新竹房市熱度明顯降溫，建案成交速度放慢，新建案因而調整銷售策略，不再以創價為目標，以線上建案銷況來制定開價範圍，後續因少有新案開高價拉抬，區域行情逐漸穩定，使本來觀望中的業者逐步啟動推案計畫，期望在房價還在相對高點時，將旗下建案賣到好價格。

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