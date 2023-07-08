房市低迷 建商多角化經營創造現金流

平均地權條例修正案已於7月正式上路，隨著投資客退散，僅剩自住、剛需市場撐盤，房市人氣與買氣均低迷，台中多家上市櫃建商與在地品牌建商，積極採多角化經營、創造現金流！如總太地產（更名富華創新）攜雲品打造宴會館「圓觀」，目前婚宴訂單已滿到2024年底；富旺今年第三季將在台中高鐵站區打造複合式商場、創造「小金雞」。

不僅如此，台灣邁入高齡化社會，大毅建設看好銀髮族商機，攜手老爺酒店集團在台中西區砸下20億元重金、打造只租不賣的「大毅高年級俱樂部」飯店，共規劃210間客房，提供具有尊榮服務、且專屬銀髮族的長住型飯店，預計2025年7月營運。自去年底開放預訂以來，尤其受到退休公教人員的青睞。

總太地產為替水湳豪宅案打響第一炮，旗下子公司委託雲朗觀光集團旗下的雲品，首創在水湳長駐型品牌接待中心「ASIA1永續中心」內經營餐飲宴會館「圓觀」，主打全包式婚宴，頗受年輕新婚客群的青睞！目前婚宴預約接單熱絡，以每場20桌為主、每桌2萬3,990元最受歡迎，今年5月20日舉行第一場婚禮，打響第一炮。

總太地產表示，幾乎每周末都有婚宴，目前訂單已排到2024年底，預期未來不僅每年可為總太創造數千萬元的現金流，雲品也將提供總太屋主高級訂製生活顧問與餐飲宴會服務，為台灣豪宅文化訂下國際級標準。

此外，富旺國際為避免受到房市景氣循環影響獲利，已轉型為綜合開發商，並提高只租不售收益性不動產，以提供永續經營長期穩定成長的動能。

看好台中軌道經濟及高鐵娛樂購物城的利多，富旺位於台中高鐵站區的複合式商場已取得建照，預計第三季動工、拚2024年中開幕營運。該商場營業面積約3,000多坪，未來將結合餐飲、服飾、休閒娛樂等業種，初估每年可貢獻約0.53億元業績，助攻富旺維持穩定的獲利。

最早當起「收租王」的順天建設，早年向教育部承租台中七期學產地打造「順天經貿廣場」商辦大樓，由於地點佳，10多年來始終維持高出租率，估每年為順天創造破億元的租金收益。

順天在商用不動產嚐到甜頭後，隨後又成立子公司「順天環匯企業」跨足旅館業、在台中12期重劃區打造「順天環匯酒店」與酒店式公寓。自2019年營運至今，頗受國際商務客青睞、平均住房率穩定。順天建設夫年來靠著商辦與旅館的業外收益，維持穩健的現金流！

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