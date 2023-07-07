囤房稅打造租屋地獄？網怒磚家危言聳聽

政院昨（6）日通過囤房稅2.0，馬上有人帶風向，說不止打多屋族和建商，連租客都受害，並擺明租金漲定了！可是財部打臉，只有空屋才加稅，房東只要誠實申報租金所得達標，最多可減稅達1.2%，怎麼會變「租屋地獄」？難道是房東想找理由漲租，物價漲至近3%要漲，但物價跌破2%不跌，網友一語突破盲腸「囤房稅是課空房，跟租屋有屁關係喔，危言聳聽！」

政院打房再出招，昨拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，又被稱為囤房稅2.0，將囤房稅「縣市歸戶」改為「全國歸戶」，並將非自用住宅稅率從1.5%至3.6%，提高至2%至4.8%，預計明年上路、後年課稅。

新制僅影響36萬戶，卻能使346萬戶稅負減輕，但建商大跳腳，批政策「走火入魔」，未售餘屋超過2年不應加稅至4.8%，反而應降到1.2%，並質疑汽車賣不出去，也要課囤車稅嗎？還怒喊金融、壽險業是「囤樓大戶」，批評政府「只打住、不打商」不公平！

只有空屋才會加稅至4.8%，這是鼓勵房東將空屋出租，並減少租屋黑數

許多專家跳出來說，囤房族一定會將稅金轉嫁到租金上，台灣恐成「租屋地獄」，租屋族很擔心，會步南韓後塵嗎？南韓在2018年推出最高6%囤房稅，結果房價3年暴漲5成，租金飆漲2成，首爾淪「租屋地獄」，那現在呢？網友透露「韓國怎麼跌的？不就升息、經濟爛掉才跌」、「大陸也是大跌」。

財部也出來闢謠，若房屋出租且申報所得達標準，稅率將從1.5%至3.6%，降至1.5%到2.4%，最多可減稅1.2%，只有空屋才會加稅2%至4.8%，因此新制並不會增加房東稅負，也沒有稅金轉嫁的問題，這是鼓勵房東將空屋出租，並減少租屋黑數。

網友對囤房稅是否轉嫁租金，討論炸鍋，「沒有什麼刺激因素，租金也會自然調2%吧」、「稅漲1%，房租就漲10%啊，沒房仔怎樣都輸」、「減稅漲，加稅也漲，蒿吐露絲」、「左膠仔還是認命存頭期，40年青安很香」、「說得好像沒囤房稅，房東就不漲耶」、「大量蓋社宅才是正確的」、「房屋現值重新評估課稅才健康吧，不然又是年輕人被割韭菜」。

※免責聲明：文中所提之政策方向內容，請以政府公布為準。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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