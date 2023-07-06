分析｜囤房稅2.0核心精神 鼓勵房東釋餘屋

囤房稅2.0定案，核心精神之一是要鼓勵公益出租人的房東把多餘房子釋放出來，租給申請租金補貼的房客，擴大300億租金補貼的案源，讓年輕人能減輕租屋負擔。

據了解，財政部過去一年多積極鼓勵各縣市針對非自住訂定差別稅率，以加大持有成本，減少大戶囤房。但若沒有排除租屋，增加房東負擔，房東很容易轉嫁至房客租金，引起負作用。這次行政部門特別把租屋市場排除，讓囤房稅在修法同時更趨合理，也是修法的重中之重。

可以說，囤房稅2.0的核心精神：一，在鼓勵房東把手上餘屋釋出，租房給可申請租金補貼房客，如此不但手中房子不會落入囤房稅，稅率比照自住享受1.2％優惠，且沒有戶數上限限制，鼓勵房東勇於擔任公益出租人，或參與社宅包租代管。未來若沒有參與公益出租人或包租代管的一般房東，稅率新版訂為1.5％～2.4％，不過已比現行依1.5％～3.6％課徵一般房東的稅負略為減輕了。

據了解，租金補貼擴大、包租代管兩項政策均邁向另一新階段，必須要擴大房屋出租供給案源。為鼓勵房東參與，政策精神是拿房做好事不會加稅，反而可享有低稅率優惠；不僅如此，這次將只有一棟、繼承取得上限率都予以調降，讓特定房屋適用較輕稅率。

政府推出房貸利息3萬支持方案，新首購族優惠房貸，擴大300億租金補貼，推動囤房稅2.0，加上賴清德總統參選人宣示2032年達成社宅、包租代管與租金補貼的「百萬租屋家戶」總目標。

一波波居住政策出籠均瞄向年輕人，健全房市可能未完待續，爭取青年選票用意不言可喻。

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